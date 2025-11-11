이노비즈협회, 코넥스협회와 상장·투자유치 위한 업무 협약 체결

혁신형 중소기업 성장 위한 협력 강화

이노비즈협회는 11일 서울 영등포구 한국거래소 본관 세미나실에서 코넥스협회와 이노비즈기업의 코넥스시장 상장과 투자유치 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 이노비즈협회는 성장성과 혁신성을 갖춘 회원사를 적극 발굴·추천하고, 코넥스시장 상장 및 자본시장 활용에 대한 인식 제고와 홍보 활동을 강화하기로 했다.

코넥스협회는 이노비즈기업에게 코넥스시장 제도와 기업 성장전략, 투자유치 및 네트워킹 프로그램 등 맞춤형 서비스를 제공할 계획이다. 현재 코넥스시장 상장사의 약 18%가 이노비즈기업이다.

양 협회는 이번 협약이 혁신형 중소기업의 자본시장 접근성을 크게 높이고 성장 사다리 체계를 강화할 것으로 기대하고 있다.

정광천 이노비즈협회 회장은 "회원사가 안정적으로 자본시장에 진입해 성장 기회를 확보할 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다"고 했다.





