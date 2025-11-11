본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

모나용평, '월드 스키 어워즈 2025' 두 부문 석권

장효원기자

입력2025.11.11 09:27

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
모나용평, '월드 스키 어워즈 2025' 두 부문 석권
AD
원본보기 아이콘

사계절 프리미엄 리조트 모나용평 (대표이사 박인준)이 세계적인 스키 관광 시상식 '월드 스키 어워즈(World Ski Awards 2025)'에서 '대한민국 베스트 스키 리조트(South Korea's Best Ski Resort)'와 '대한민국 베스트 스키 호텔(South Korea's Best Ski Hotel)' 부문을 동시에 수상했다고 11일 밝혔다.


'월드 스키 어워즈'는 글로벌 관광·스포츠 전문 매체 월드 트래블 어워즈(World Travel Awards)가 주관하는 국제 시상식으로, 전 세계 스키 리조트·호텔·샬레 등을 대상으로 스키 전문가와 소비자 투표를 통해 수상자를 선정한다. 전 세계 스키 애호가와 업계 관계자들이 참여하는 만큼 그 권위와 상징성이 높다.

이번 수상으로 모나용평은 '베스트 스키 리조트' 부문 12회째 수상 기록을 이어가며 국내를 넘어 아시아를 대표하는 스키 리조트로 자리매김했다. 함께 수상한 드래곤밸리 호텔 역시 '베스트 스키 호텔'에 선정되며 모나용평의 숙박·레저 인프라 경쟁력을 세계적으로 인정받았다.


국내 최초의 현대식 스키 리조트로 출발한 모나용평은 지난 50여 년간 대한민국 스키 문화의 중심지로 자리해왔다. 특히 2018 평창동계올림픽 알파인 경기 개최 이후 사계절형 복합 관광 리조트로 도약하기 위해 시설 고도화와 콘텐츠 다변화를 추진해왔다.


올해는 글로벌 리조트 네트워크 '아이콘 패스(IKON Pass)'에 합류하며 전 세계 스키어들의 접근성과 인지도를 높였다. 발왕산 케이블카, 스카이워크, 웰니스 프로그램 등 자연과 휴식이 어우러진 체류형 콘텐츠를 통해 국내외 관광객에게 차별화된 경험을 제공하고 있다.

모나용평 관계자는 "이번 수상은 반세기 넘게 대한민국 스키 산업을 선도해온 모나용평의 역사와 고객들의 신뢰가 만들어낸 결실"이라며 "다가오는 시즌에도 발왕산의 천혜의 자연 속에서 사계절 내내 즐길 수 있는 프리미엄 리조트로 발전해 나가겠다"고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 장 섰다"…관세 전면 폐지한 홍콩韓은 존재감도 없네

긴 양말 같은데 35만원?…'아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평

아내 떠나고 섬망 증세 악화설…조두순, 또 거주지 무단 이탈

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

"신축 너무 비싸" 서울 집값, 20년 넘은구축과 10년 내 준신축이 이끌었다

'곧 출범' 예산처, 1급 3명...기획역량 힘주기

새로운 이슈 보기