모나용평, '월드 스키 어워즈 2025' 두 부문 석권

사계절 프리미엄 리조트 모나용평 모나용평 070960 | 코스피 증권정보 현재가 3,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,400 2025.11.13 개장전(20분지연) 관련기사 모나용평, 국내 최초 '아이콘패스(IKON Pass)' 참여…글로벌 스키 네트워크 본격 진입모나용평, 미디어아트 전시관 '이나트(INART)' 재개관모나용평, 주주우대 서비스 혜택 확대…주주 한정 특가 객실 패키지 오픈 전 종목 시세 보기 close (대표이사 박인준)이 세계적인 스키 관광 시상식 '월드 스키 어워즈(World Ski Awards 2025)'에서 '대한민국 베스트 스키 리조트(South Korea's Best Ski Resort)'와 '대한민국 베스트 스키 호텔(South Korea's Best Ski Hotel)' 부문을 동시에 수상했다고 11일 밝혔다.

'월드 스키 어워즈'는 글로벌 관광·스포츠 전문 매체 월드 트래블 어워즈(World Travel Awards)가 주관하는 국제 시상식으로, 전 세계 스키 리조트·호텔·샬레 등을 대상으로 스키 전문가와 소비자 투표를 통해 수상자를 선정한다. 전 세계 스키 애호가와 업계 관계자들이 참여하는 만큼 그 권위와 상징성이 높다.

이번 수상으로 모나용평은 '베스트 스키 리조트' 부문 12회째 수상 기록을 이어가며 국내를 넘어 아시아를 대표하는 스키 리조트로 자리매김했다. 함께 수상한 드래곤밸리 호텔 역시 '베스트 스키 호텔'에 선정되며 모나용평의 숙박·레저 인프라 경쟁력을 세계적으로 인정받았다.

국내 최초의 현대식 스키 리조트로 출발한 모나용평은 지난 50여 년간 대한민국 스키 문화의 중심지로 자리해왔다. 특히 2018 평창동계올림픽 알파인 경기 개최 이후 사계절형 복합 관광 리조트로 도약하기 위해 시설 고도화와 콘텐츠 다변화를 추진해왔다.

올해는 글로벌 리조트 네트워크 '아이콘 패스(IKON Pass)'에 합류하며 전 세계 스키어들의 접근성과 인지도를 높였다. 발왕산 케이블카, 스카이워크, 웰니스 프로그램 등 자연과 휴식이 어우러진 체류형 콘텐츠를 통해 국내외 관광객에게 차별화된 경험을 제공하고 있다.

모나용평 관계자는 "이번 수상은 반세기 넘게 대한민국 스키 산업을 선도해온 모나용평의 역사와 고객들의 신뢰가 만들어낸 결실"이라며 "다가오는 시즌에도 발왕산의 천혜의 자연 속에서 사계절 내내 즐길 수 있는 프리미엄 리조트로 발전해 나가겠다"고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>