[오늘의신상]창고43, 연말 시즌 한정 '일품 한우 메뉴' 2종

한우 최고급 부위에 랍스터, 전복 더한 '일품한우&랍스터'

최고급 한우 부위로 구성된 '일품한우모둠'

다이닝브랜즈그룹의 한우다이닝 브랜드 창고43이 연말 한정 프리미엄 메뉴를 새롭게 출시한다고 11일 밝혔다.

이번 신메뉴는 창고43이 엄선한 최상급 한우와 다양한 제철 식재료의 조화를 통해 프리미엄 한우다이닝의 정점을 보여주고자 기획됐다. 우선 '일품한우모둠'은 한우에서 가장 부드러운 '특안심', 고소한 맛이 일품인 '설화등심', 그리고 한우 한 마리에서 귀하게 얻을 수 있는 '설화갈비'까지 세 가지 최고급 부위로 구성했다. 각기 다른 부위로 한우의 다양한 풍미를 한자리에서 즐길 수 있는 것이 특징이다.

'일품한우&랍스터' 세트는 안심, 등심, 설화갈비에 '랍스터 테일', '전복', '관자' 등 고급 해산물을 더한 메뉴다. 육지와 바다의 진미를 한자리에서 맛볼 수 있다.

창고43 연말 시즌 한정 메뉴 '일품한우모둠', '일품한우&랍스터'.

두 세트 메뉴에는 공통으로 한우의 풍미를 더해줄 '모둠야채구이'와 식전 입맛을 돋우는 'ABC 샐러드'가 제공된다. '모둠야채구이'는 동충하초, 표고버섯, 은행, 컬리플라워, 참나물 등 신선한 제철 재료로 구성돼 한우와 조화를 이룬다. 에피타이저로 제공되는 'ABC 샐러드'는 사과, 비트, 당근 및 케일을 허니 오렌지 드레싱에 가볍게 버무린 샐러드로, 식사의 시작을 열어준다. 또한 식사 중간중간 개운하게 환기시켜, 마지막 한우 한 점까지 맛있게 즐길 수 있도록 한다.

창고43은 이번 한정 메뉴 출시 외에도 전국 매장에서 '콜키지 프리(Corkage Free)' 정책을 운영하고, 고객 선호도가 가장 높았던 베스트셀러 와인 2종을 엄선해 특별 프로모션을 진행하는 등 프리미엄 주류 서비스도 제공한다.

조아라 다이닝브랜즈그룹 창고43팀장은 "한 해를 마무리하는 특별한 시간을 위해 한우 본연의 맛과 고급 식재료의 조화를 극대화한 프리미엄 세트 메뉴를 기획했다"며 "창고43이 정성껏 준비한 풍미 가득한 연말 한정 한우 세트와 함께 소중한 분들과 잊지 못할 추억을 만드시길 바란다"고 말했다.





한예주 기자



