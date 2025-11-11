본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

합천 귀농인협의회, 부산 도시민 초청 귀농 투어 실시

영남취재본부 최순경기자

입력2025.11.11 09:26

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

농업 환경과 지원정책 소개
실제 농업·농촌 현장을 체험

경남 합천군 귀농인협의회는 부산 시민을 대상으로 '부산 도시민 추천 귀농 투어'를 실시했다고 11일 밝혔다.


이번 행사는 귀농을 희망하는 도시민에게 합천군의 농업 환경과 지원정책을 소개하고, 실제 농업·농촌 현장을 체험할 수 있도록 마련되었다.

합천군 귀농인협의회 부산도시민 초청 귀농투어 단체 사진.

합천군 귀농인협의회 부산도시민 초청 귀농투어 단체 사진.

AD
원본보기 아이콘

참가자 30여명은 부산에서 출발해 창업 단지, 농기계대여은행 등 지역의 농업 관련 시설을 방문하며 귀농·귀촌 준비에 필요한 실질적인 정보를 받았다.

또한 딸기농장과 토마토농장을 찾아 영농 현장을 직접 살펴보고 지역 농가로부터 생생한 귀농 정착 사례를 들을 수 있는 시간이 마련되었다. 이어 해인사 탐방을 통해 합천의 문화·관광 자원도 접할 기회도 제공됐다.


참석자들은 "현장에서 직접 설명을 듣고 시설을 둘러보니 귀농 과정이 보다 구체적으로 그려졌다"며 "합천의 농업 기반과 지역 분위기를 실제로 경험할 수 있어 큰 도움이 됐다"고 소감을 전했다.


이동률 농업기술센터 소장은 "부산을 시작으로 경남과 대구 등 여러 지역의 귀농·귀촌 희망자들이 합천에 안정적으로 정착할 수 있도록 다양한 지원과 프로그램을 지속해서 운영해 나가겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 반값에 사는 중국 MZ들 "1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"패션계 모욕" 비난 폭주에도…'파리 백화점 입성' 中 쉬인 매장에 5만명 북적

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

불장에 "수억 벌었다?"…현실은 개미 절반 "931만원 손실"

불 끄고 씻으면 불안 줄고 숙면에 도움…美 전문가 강추

한국인 매달 3만원 내는데…젊은 층 9억명 이 나라선 "챗GPT 공짜"

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

실적 쪼그라든 4대 금융 非은행 계열사…'이자 장사' 대안 쉽지 않네

새로운 이슈 보기