김경일 파주시장, '지방자치 정책대회'서 행안부장관상 수상 쾌거

이종구기자

입력2025.11.11 09:20

파주시, '기본사회 선도도시' 우수 정책 인정받아

경기 파주시는 지난 7일 국회 사랑재에서 열린 '2025 참좋은 지방자치 정책대회'에서 김경일 시장이 '기본사회 선도도시 파주'를 주제로 우수사례를 발표해 행정안전부장관상을 수상했다고 11일 밝혔다.

김경일 파주시장이 지난 7일 국회 사랑재에서 열린 '2025 참좋은 지방자치 정책대회'에서 '기본사회 선도도시 파주'를 주제로 우수사례를 발표하고 있다. 파주시 제공

김경일 파주시장이 지난 7일 국회 사랑재에서 열린 '2025 참좋은 지방자치 정책대회'에서 '기본사회 선도도시 파주'를 주제로 우수사례를 발표하고 있다. 파주시 제공

이번 대회에는 전국 48개 시군이 참가했으며, 그중 26개 시군이 우수사례를 발표했다. 파주시는 국회의장상(전남 영광군), 국무총리상(광주 서구)에 이어 행정안전부장관상을 수상하며 파주형 기본사회 정책이 높은 평가를 받았다.


파주시는 저출생, 저성장, 기후위기 등 여러 민생 위기 속에서 시민의 기본권을 든든히 보장하기 위해 2025년을 '파주시 기본사회의 원년'으로 선포했으며, '기본소득·기본서비스·지속가능경제'라는 3대 축으로 기본사회 정책을 추진하고 있다.

특히 ▲위축된 소비심리 회복과 지역경제 활성화를 위한 '민생회복 생활안정지원금 지급' ▲지방정부 최초의 '학생전용 통학순환버스 파프리카' 등 지역사회의 안정과 회복력을 위해 추진한 우수한 사업들이 큰 성과를 거두었다는 점이 좋은 평가를 받고 있다.


김경일 파주시장은 "기본사회 실현을 위해 아무도 가지 않은 길을 가장 먼저 걸으며, 모두가 함께 누릴 수 있는 다양한 정책들을 추진해왔다"며 "앞으로도 파주형 공공은행 설립, 상생경제 플랫폼 구축, 공공주택 사업까지 기본사회의 지평을 더욱 넓혀가겠다"고 밝혔다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
