KB증권, 자문·관리형 상품 확대로 WM 경쟁력 강화

KB증권은 사모펀드, 랩어카운트, 신탁 등 자문·관리형 상품(Fee-Based)을 중심으로 자산관리(WM) 부문 경쟁력을 강화해 단순 실적 확대보다 고객 신뢰 기반의 장기적인 자산관리 체계 구축과 상품 구조 고도화에 초점을 맞추고 있다고 11일 밝혔다.

올해 KB증권은 사모펀드와 랩어카운트 판매를 확대해 맞춤형 상품 공급 역량을 강화하고 시장 상황과 고객의 투자 성향에 맞춘 자문·관리형 상품 자산 비중을 꾸준히 늘리고 있다. 특히 국내 주식시장을 중심으로 운용 성과가 우수한 주식형 사모펀드를 공급한 결과 지난 10월말 기준 증권형 사모펀드 판매액은 전년 동기 대비 101% 증가한 8040억원을 기록해 고객 수익률 제고에 의미 있는 성과를 거뒀다.

랩어카운트 부문도 고른 성장세를 이어가며 본사 주식형 랩 판매액은 7713억원으로 전년 대비 131% 증가하고 투자형 랩 수익은 전년 대비 82% 늘었다.

Fee-Based 자산 증대로 WM 전체 자산 규모도 크게 성장해 지난 10월말 기준 KB증권 WM 자산은 전년 대비 30%증가하고 수익은 전년 대비 8% 늘었다.

이 같은 성과는 전문 인력 중심의 영업 체계 강화와 운용사, 영업점, 고객 간의 협업에 기반하고 있다. KB증권은 상품별 운용사 간담회와 세미나, 영업 지원 활동을 통해 고객의 투자 성향과 수요를 반영한 맞춤형 상품 라인업을 확대했다.

특히 투자 전문가(IC)가 핵심적인 역할을 하고 있다. 투자 전문가는 급변하는 시장 환경속에서 고객의 투자 성향과 목표를 분석해 포트폴리오 구성부터 사후 관리까지 전 과정에 걸쳐 전문 자문을 제공한다. 단순한 상품 판매를 넘어 고객 중심의 종합 자산관리 서비스를 실현하고 있는 것이다.

KB증권은 올해 200회 이상의 투자 전문가 동반 영업과 프라이빗뱅커(PB) 대상 세미나를 진행하며 현장 중심의 자산관리 역량을 한층 강화했다. 세무·부동산·법률 등 전문 분야 세미나를 통해 고객의 금융 이해도를 높이고 장기적 관점의 자산관리 문화를 확산시키고 있다.

Fee-Based 중심의 자산관리 전략은 고객 관점에서도 긍정적 평가를 받고 있다. 고객 자산 성장이 판매사의 수익과 연동돼 단기 실적 위주의 영업을 줄이고 이해상충을 최소화할 수 있다는 점에서다. 고객은 투명한 비용 구조 아래 장기 성과 중심의 운용 서비스를 통해 시장 변동기에도 안정적인 투자 전략을 유지할 수 있다.

박민배 KB증권 상품전략그룹장은 "Fee-Based 중심의 WM 성장 전략은 고객과의 지속 가능한 동반 성장 체계 구축의 핵심 과제"라며 "앞으로도 투자 전문가 중심의 자산관리 역량을 강화해 고객의 자산 성장 여정에 실질적 가치를 더하는 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>