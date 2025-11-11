'채상병 수사 외압 의혹' 윤석열, 특검팀 첫 출석

특검팀 출범 133일 만

지하주차장 통해 조사실 입실

채상병 순직 사건 외압 의혹의 정점에 있는 윤석열 전 대통령이 11일 이명현 특별검사팀에 처음으로 출석했다. 특검팀이 출범한 지 133일 만이다.

윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초동 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해 혐의 재판에 출석하고 있다. ＜2025. 09.26 사진공동취재단＞ AD 원본보기 아이콘

윤 전 대통령은 이날 오전 9시47분께 서울 서초구에 있는 특검팀 사무실 지하주차장을 통해 조사실로 입실했다. 직권남용과 범인도피 혐의를 받는 피의자 신분으로 소환됐다.

윤 전 대통령은 지난달 23일과 이달 8일 두 차례 특검팀의 출석 요구에 변호인의 사정 및 재판 일정을 이유로 불응했다. 특검팀이 세 번째 소환 통보에도 응하지 않을 경우 체포영장을 청구할 가능성을 시사하자 윤 전 대통령은 이날 조사에 응하면서 강제구인은 피하게 됐다.

윤 전 대통령은 의혹의 출발점인 'VIP 격노설'의 당사자로, 임성근 전 해병대 1사단장을 혐의자에서 제외하도록 압력을 가했다는 혐의를 받는다. 또 이종섭 전 장관이 외압 의혹으로 고위공직자범죄수사처 수사선상에 오르자 호주 대사로 임명해 도피시키려 했다는 혐의도 있다.

특검팀은 이날 수사에서 윤 전 대통령에게 2023년 7월 31일 대통령실 외교안보 회의에서 격노했던 이유가 무엇인지, 이후 이 전 장관과의 통화에서 어떤 지시를 내렸는지, 박정훈 대령을 항명죄로 수사하라고 지시했는지 등을 캐물을 예정이다.

오는 28일 수사기한 만료를 앞둔 특검팀은 수사 중인 모든 의혹의 정점인 윤 전 대통령에 대한 조사만을 남겨두고 있다. 이날 윤 전 대통령은 진술거부권을 행사할 가능성이 점쳐지는 가운데 특검팀은 준비한 질문지를 최대한 소화한다는 방침이다. 특검팀은 조사량이 많아 최소 한 차례 이상 윤 전 대통령을 추가 소환할 전망이다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



