"휴식공간이 될까?" … 창원특례시, 빅트리 개선안 시민 선호도 조사 실시

말 많고 탈이 많은 빅트리 개선안이 시민들의 참여 속에 이뤄질 전망이다.

경남 창원특례시는 오는 24일까지 '빅트리 개선안 시민 선호도 조사'를 실시한다.

이번 조사는 빅트리 시민·전문가 협의체 회의를 통해 제시된 개선안을 바탕으로 빅트리 외형 개선 방향 및 범위를 설정하고, 빅트리 명칭에 대한 시민 인식을 조사하기 위해 마련됐다.

설문 참여는 창원특례시청 누리집 및 네이버폼을 통해 가능하며, 임시개방 중인 빅트리 현장에서도 참여할 수 있다.

시는 이번 설문조사를 통해 시민이 원하는 빅트리 개선안을 확인하고, 협의체 회의를 통해 구조적 안전성, 구현 가능성 등 검토를 거쳐 빅트리 개선 방향을 확정하고 연내 빅트리 개선 디자인 공모를 실시할 계획이다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "대상공원 빅트리가 시민에게 사랑받는 휴식공간으로 재탄생할 수 있도록 이번 조사를 통해 시민 여러분들의 목소리를 담아 최선의 개선 방안을 마련하겠다"고 밝혔다.





