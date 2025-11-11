토스뱅크, 커플·부부 위한 '함께 쓰는 캘린더' 출시

위젯으로 휴대폰 화면에서 진입 가능

토스뱅크가 커플과 부부가 서로의 일정을 공유하고 소비 내역을 함께 기록할 수 있는 '함께 쓰는 캘린더' 서비스를 새롭게 선보였다고 11일 밝혔다.

이번 서비스는 공동생활의 '시간과 돈'을 함께 관리하고 싶다는 고객들의 요구를 반영해 기획됐다. '함께 쓰는 캘린더'는 일정과 소비를 각각 관리할 수 있는 일정 캘린더와 가계부 캘린더 두 가지 탭으로 구성돼 있다. 두 정보는 한 화면에서 색상으로 구분돼 누구의 일정인지, 무슨 소비인지 한눈에 파악할 수 있어 사용성이 높다는 게 토스뱅크의 설명이다. iOS와 안드로이드 모두에서 최신 버전의 토스 애플리케이션(앱)을 통해 위젯이 제공돼 휴대폰 화면에서 바로 진입할 수 있어 접근의 편의성을 높였다.

일정 캘린더에서는 한 사람이 일정을 등록하면 상대에게 즉시 알림이 전송되고, 일정이 있는 날 아침에는 두 사람 모두에게 하루 일정 알림이 발송된다. 출근, 약속, 기념일, 여행 계획 등 일상의 일정을 함께 공유하면서, 각자의 하루가 자연스럽게 이어지도록 돕는다.

가계부 캘린더는 토스뱅크 모임통장과 연동돼 공동 지출 내역을 자동으로 기록한다. 나의 소비 내역 중 공유하고 싶은 내역만 선택적으로 불러올 수 있어, 필요한 지출만 함께 관리할 수 있다. 현재는 토스뱅크 소비 내역 불러오기를 지원하며, 추후 타 카드사 지출내역 연동 기능도 순차적으로 확대될 예정이다.

토스뱅크 관계자는 "함께 쓰는 캘린더는 단순한 일정 관리 기능을 넘어, 함께 사는 사람들의 하루와 소비가 자연스럽게 연결되는 생활 속 공유 플랫폼"이라며 "모임통장과 부부통장에 이어, '함께 쓰되 더 편리하게 관리하는 금융 경험'을 넓혀가겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



