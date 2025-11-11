본문 바로가기
인도네시아 발리 첫 전기버스…현대차가 달린다

오현길기자

입력2025.11.11 09:12

카운티 일렉트릭 10대 공급

현대자동차는 글로벌녹색성장연구소(GGGI)가 진행한 인도네시아 발리 내 전기버스 공급 관련 공개 입찰에서 최종 사업자로 선정됐다고 11일 밝혔다.

기후에너지환경부는 지난 4월 인도네시아 정부와 공적개발원조(ODA) 사업의 일환으로 '발리 e-모빌리티 프로젝트' 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결, 인도네시아 발리에 전기차 기반 교통체계 전환에 협력하기로 했다.


이에 환경분야 국제기구 GGGI가 참여해 지난 8월 인도네시아 발리 내 전기버스 공급에 관한 공개 입찰을 진행, 현대차 가 전기차 품질경쟁력과 사후 관리(A/S), 친환경 공적개발원조 사업 경험 등에서 높은 평가를 받아 최종 낙찰자로 선정됐다.

현대차는 지난해 11월 인도네시아 제2의 도시인 수라바야에 전기버스 '카운티 일렉트릭'을 대중교통용으로 공급한 바 있으며 이번 입찰을 통해 발리에 카운티 일렉트릭 10대를 공급해 발리에서 최초로 전기버스가 대중교통으로 활용될 예정이다.


친환경 관광 정책을 추진해 지속가능한 도시로 탈바꿈하고 있는 발리의 친환경 대중교통 시스템 구축을 지원하고 향후 전기버스 공급을 확대하겠다는 목표다.


현대차 아태권역본부장 김성남 전무는 "세계 관광객들이 방문하는 발리에 전기버스를 공급하게 돼 뜻깊다"며 "다양한 방면에서 인도네시아 주요 도시의 친환경 대중교통 구축을 지원할 예정"이라고 말했다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
