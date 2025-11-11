본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

닛카 위스키, '프롬 더 배럴' 40주년 기념 팝업스토어 운영

구은모기자

입력2025.11.11 09:18

시계아이콘00분 59초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 14일부터 26일까지 더현대서울서 진행
40주년 기념 한정판 3종 첫 공개

일본 위스키 브랜드 '닛카 위스키(NIKKA WHISKY)'가 대표 제품 '프롬 더 배럴(From the Barrel)' 출시 40주년을 기념해 오는 14일부터 26일까지 더현대서울 지하 1층 보이드존에서 특별 팝업 스토어를 운영한다고 11일 밝혔다.


1984년 출시돼 올해로 40주년을 맞이한 프롬 더 배럴은 당시 블렌더들이 실험실에서 맛보던 캐스크 스트렝스 위스키의 풍미를 소비자들에게 합리적인 가격으로 선보이기 위해 기획된 닛카 위스키의 기념비적인 작품이다.

닛카 위스키, '프롬 더 배럴' 40주년 기념 팝업스토어 운영
AD
원본보기 아이콘

100여 가지의 위스키 원액이 블렌딩된 뒤 다시 오크통에서 추가 숙성되는 매리지(Marriage) 과정을 거쳐 조화를 이루는 프롬 더 배럴은 몰트 위스키와 그레인 위스키의 절묘한 균형으로 완성된 풍부한 바디감과 향긋한 아로마, 51.4도(%)의 높은 알코올 도수에서 느껴지는 묵직한 타격감이 매력적인 위스키다.


이번 팝업은 닛카 위스키의 브랜드 슬로건 '진한 한 토막의 위스키 (A small block of whisky)'에서 영감을 받아 '예술이 담긴 사각의 병, 그 40년의 역사'라는 콘셉트로 기획돼 전시 형태로 구성됐다. 전시는 프롬 더 배럴 속에 담긴 브랜드 철학과 스토리를 다양한 감각으로 경험할 수 있도록 연출됐으며, 관람객은 디지털 도슨트를 통해 블렌딩 과정과 디자인 스토리를 감상할 수 있다.


아울러 40주년을 기념해 '프롬 더 배럴 40주년 한정 에디션'을 처음으로 선보인다. 한정판은 매리지 기간을 더욱 길게 가져 원액 간의 조화와 부드러움을 극대화한 '엑스트라 매리지(From The Barrel Extra Marriage)', 블렌딩 원액 중 몰트 위스키만을 엄선해 몰트 특유의 진하고 묵직한 풍미가 응축돼 있는 '몰트 피스(Malt Pieces of the Barrel)', 그레인 위스키만을 사용해 달콤하고 부드러운 향과 곡물의 달콤하고 부드러운 풍미를 그대로 느낄 수 있는 '그레인 피스(Grain Pieces of the Barrel)' 등 3종으로 구성됐다.

세 병이 함께 구성된 한정 세트는 현장에서 한정 수량으로 판매되며, 엑스트라 매리지의 경우 한정 수량으로 단품 구매가 가능하다. 이외에도 올해 한정 수량으로 재출시된 '요이치 싱글몰트 10년'을 비롯해 프리미엄 라인업인 '더 닛카 테일러드(The Nikka Tailored)' 등이 선보인다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 반값에 사는 중국 MZ들 "1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"패션계 모욕" 비난 폭주에도…'파리 백화점 입성' 中 쉬인 매장에 5만명 북적

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

불장에 "수억 벌었다?"…현실은 개미 절반 "931만원 손실"

불 끄고 씻으면 불안 줄고 숙면에 도움…美 전문가 강추

한국인 매달 3만원 내는데…젊은 층 9억명 이 나라선 "챗GPT 공짜"

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

실적 쪼그라든 4대 금융 非은행 계열사…'이자 장사' 대안 쉽지 않네

새로운 이슈 보기