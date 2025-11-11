울산화력 4·6호기 이르면 오늘 발파…해체 후 구조요원 투입

11일 낮 12시 발파 해체 예정

울산화력발전소 보일러타워 붕괴 현장 인근 4·6호기 철거가 이르면 11일 낮 12시 진행된다. 중앙사고수습본부는 붕괴된 5호기 주변에 위치한 타워의 추가 붕괴 위험을 없애고 실종자의 원활한 구조를 위해 발파 작업을 추진하고 있다.

행정안전부·중수본 등에 따르면 이날 낮 12시 울산화력발전소 내 보일러타워 4·6호기에 대한 발파 해체 작업이 예정됐다. 발파 작업 1시간 전 울산시는 시 전역에 재난문자를 발송할 계획이다.

붕괴된 5호 타워 인근 4·6호기를 해체하는 이유는 구조 작업 때문이다. 지난 6일 발생한 5호기 붕괴 사고로 총 7명이 매몰됐는데, 이 중 사망 추정 2명, 실종 2명이 아직 매몰돼 있다. 당국은 4·6호기에 붕괴 위험이 있어 수색과 구조에 난항을 겪어왔다.

중수본은 전날 현장 브리핑에서 "요구조자를 안전하고 신속하게 구조하기 위해 위험 요인인 4·6호기 보일러 타워 발파 해체를 위한 작업을 진행 중"이라며 "안전을 위해 업체에만 (발파) 작업을 맡기는 것이 아니라 울산 지방고용노동지청, 근로감독관, 안전보건공단 등이 직접 현장에서 작업계획서대로 작업을 진행하고 있는지 밀착 감시하고 있다"고 밝혔다.

발파 작업은 사고가 발생한 5호기의 발파를 맡았던 업체인 '코리아카코'가 담당한다. 이 업체가 다시 발파 작업을 맡게 된 데 대해 중수본은 "타워 구조에 대해 코리아카코가 가장 많이 알고 있는 상황"이라며 "다른 업체에서 맡게 된다면 구조 검토, 작업계획서 작성을 다시 해야 해서 시간이 많이 소요된다"고 설명했다.

발파가 완료되면 먼지·파편이 가라앉은 뒤 구조 작업이 진행될 예정이다. 소방당국은 현재 구조 활동을 위해 드론을 활용한 24시간 연속 수색 체제를 유지하고 있다. 해체 작업과 동시에 소방 탐색 구조 전문대 요원을 투입할 계획이다.

정확한 발파 시점은 김영훈 고용노동부 장관이 발파를 앞두고 발표할 예정이다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



