팀스파르타, 멀티 LLM 서비스 '모두 AI' 출시

무제한 플랜 990원 프로모션 진행

팀스파르타는 하나의 서비스에서 복수의 거대언어모델(LLM)을 사용할 수 있는 멀티 LLM 솔루션 '모두 AI'를 출시했다고 11일 밝혔다.

모두 AI는 '누구나 쉽게 AI를 잘 쓰도록'을 목표로 단순히 대화형 AI를 제공하는 수준을 넘어 AI 활용 역량의 격차를 해소하고, 이용자들이 실제 업무 및 일상에 잘 활용할 수 있는 업스킬링 서비스로 기획됐다.

주요 기능은 세 가지다. '최적 모델 자동 매칭'은 사용자의 질문을 분석해 챗GPT 등 대표적 생성형 AI의 특징과 강점을 기준으로 최적의 답을 낼 수 있는 모델을 선택해 주는 기능이다. '프롬프트 도우미'는 사용자가 좋은 답을 받을 수 있도록 실시간으로 프롬프트를 보정해준다. '맞춤형 파트너 모드'를 설정하면 금융, 헬스케어, 교육 등 사용자의 관심 분야나 업무 영역에 따라 맞춤형 대화 파트너가 생성돼 배경지식 및 개인 상황이 반영된 정교한 답변이 제공된다.

팀스파르타는 '모두 AI'의 첫 번째 주 사용자층으로 생성형 AI 활용 니즈는 높지만, 실질적인 사용법에 어려움을 겪고 있는 40·50세대를 설정했다. 향후 세대를 넘어 AI 활용이 익숙지 않은 사용자라면 누구나 손쉽게 직관적이고 높은 품질의 응답을 받을 수 있도록 솔루션을 발전시켜 나갈 계획이다.

출시 기념 프로모션도 진행된다. 팀스파르타는 11월 한 달간 정가 2만원 상당의 모두 AI 무제한 플랜을 990원에 제공하며, 무료 플랜 사용자의 경우 지정된 제한 횟수 내에서 서비스 체험이 가능하다.

이범규 팀스파르타 대표는 "프롬프트 작성이 어려운 분들도 손쉽게 양질의 답변을 받을 수 있는 모두 AI를 통해, 보다 많은 분이 새로운 기회를 창출하셨으면 좋겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



