본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

식품 선방에도 바이오 부진…CJ제일제당, 3분기 영업이익 25.6%↓

한예주기자

입력2025.11.11 09:00

시계아이콘01분 03초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

매출 4조5326억원, 영업이익 2026억원
바이오 영업익 71.9% 줄어

CJ제일제당 이 식품 사업 선방한 가운데 바이오 사업 부진이 이어지며 올해 3분기 수익성이 후퇴했다.


CJ제일제당은 올해 3분기 매출이 전년 동기 대비 1.9% 감소한 4조5326억원, 영업이익은 25.6% 떨어진 2026억원을 기록했다고 11일 밝혔다.

자회사인 CJ대한통운을 포함한 연결기준 매출은 0.3% 증가한 7조4395억원, 영업이익은 15.9% 감소한 3465억원을 기록했다.


CJ제일제당 진천BC 전경. CJ제일제당

CJ제일제당 진천BC 전경. CJ제일제당

AD
원본보기 아이콘

부문별로 살펴보면 식품사업부문 매출은 0.4% 증가한 2조9840억원, 영업이익은 4.5% 늘어난 1685억원을 기록했다. 해외 시장에서 지속적인 성장에도 내수 부진과 원가 상승 부담 등으로 국내 식품사업(매출 1조5286억원)에서 일부 어려움을 겪었다.


해외 식품사업은 매출 1조4554억원을 기록해 'K-푸드 신영토 확장' 성과를 이어갔다. 전 세계적으로 확산되고 있는 K-푸드 열풍 속에서 만두, 가공(냉동·상온)밥 등 글로벌전략제품이 9% 성장을 이어갔다. 권역별로는 유럽이 13%로 가장 높은 성장세를 보였다. 지난해부터 유럽 전역에서 집중적인 사업 확장을 추진한 결과, 3분기 말 기준 유럽 내 진출 국가는 27개국으로 확대됐다. 9월부터 신공장을 가동한 일본의 경우, '비비고 만두'를 중심으로 4% 매출 성장을 이어갔다. 미주는 만두와 피자를 기반으로 3% 견조한 성장을 이어갔고, 오세아니아는 주요 메인스트림 유통채널로 판매 제품을 확대하며 매출이 5% 늘었다. 2023년 만두, 지난해 김치를 호주 현지에서 생산한 데 이어 지난 3분기부터는 K-치킨도 생산·판매하고 있다.

바이오사업부문은 매출은 8.4% 감소한 9794억원, 영업이익은 71.9% 줄어든 220억원을 기록했다. 고수익 제품인 트립토판, 알지닌, 핵산 등의 시장 경쟁 심화와 유럽 내 라이신 시황 부진으로 매출과 수익성이 하락했다. 천연 조미소재인 '테이스트앤리치(TasteNRich)'는 신규 고객사를 확보하며 판매량이 증가했으나, 생산 원가 상승 등의 영향으로 수익성은 다소 둔화됐다.


사료·축산(Feed&Care)부문은 매출 5692억원과 영업이익 120억원을 기록했다. 주요 사업국가에서의 사료 판가 하락과 지난해 동기 대비 높은 기저 부담으로 인해 매출과 영업이익이 감소했다.


CJ제일제당은 4분기에도 글로벌전략제품을 중심으로 'K-푸드 신영토 확장'에 집중할 계획이다. 바이오사업부문은 프리미엄 조미 시장을 이끌고 있는 테이스트엔리치의 신규 수요를 지속 발굴한다는 방침이다.


CJ제일제당 관계자는 "'K-웨이브'를 이끌 수 있도록 글로벌 사업 진출을 가속화하는 한편, 사업 포트폴리오 효율화를 통한 수익성 개선에 더욱 힘쓸 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 반값에 사는 중국 MZ들 "1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"패션계 모욕" 비난 폭주에도…'파리 백화점 입성' 中 쉬인 매장에 5만명 북적

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

불장에 "수억 벌었다?"…현실은 개미 절반 "931만원 손실"

불 끄고 씻으면 불안 줄고 숙면에 도움…美 전문가 강추

한국인 매달 3만원 내는데…젊은 층 9억명 이 나라선 "챗GPT 공짜"

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

실적 쪼그라든 4대 금융 非은행 계열사…'이자 장사' 대안 쉽지 않네

새로운 이슈 보기