토스, 사업자 신용점수 조회 서비스 출시

토스는 개인 사업자용 사업자 신용점수 조회 서비스를 출시했다고 11일 밝혔다.

나이스평가정보와 제휴해 공신력 있는 데이터를 확보했다.

사업체 재무 상태, 대출·카드 이용 내역, 연체 기록 등 신용에 영향을 주는 항목을 한눈에 확인할 수 있는 것이 특징이다.

점수 산정에 영향을 준 요인을 항목별로 확인할 수 있어 신용 관리를 하기 편하다.

사업자 신용은 대출 심사에서 중요한 평가 기준이다. 대출 심사엔 대표자 개인 신용뿐 아니라 사업체 재무 상태, 거래 이력 등도 함께 반영된다. 토스는 사업자가 신용 상태를 보다 주도적으로 점검하고 관리하도록 서비스를 마련했다.

토스 개인 신용 서비스 이용 고객은 별도 정보 입력 없이 바로 쓸 수 있다. 개인과 사업자 신용 정보를 함께 볼 수 있다. 자기 신용점수가 전체 사업자 중 어느 수준인지도 확인 가능하다.

토스 애플리케이션 하단 전체 탭에서 사업자 신용점수를 검색하거나 홈 화면 내 신용점수 메뉴에 들어가 사업자 신용점수 항목을 선택하면 된다.

토스 관계자는 "국내 자영업자 및 소상공인이 이번 서비스를 통해 자신의 신용을 보다 쉽게 관리하고 안정적인 금융 활동을 이어갈 수 있길 바란다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



