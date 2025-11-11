[오늘의신상]피아니스트 조성진과 함께하는 '뉴욕 클래식 문화 여행 2탄'

모두투어, 프리미엄 콘셉트 투어

2026년 4월 9일 단 하루 출발

카네기홀서 감상하는 조성진 리사이틀

모두투어 모두투어 080160 | 코스닥 증권정보 현재가 10,530 전일대비 90 등락률 -0.85% 거래량 15,675 전일가 10,620 2025.11.11 09:32 기준 관련기사 "동남아 여행 가려고 했는데 무서워서 취소"…캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'[오늘의신상]"대자연 품에 안기다"…모두의 버킷리스트 '아프리카'모두투어, 임직원에 20억원 규모 특별 격려금…"상생 경영 강화" 전 종목 시세 보기 close 는 피아니스트 조성진의 뉴욕 리사이틀을 중심으로 한 프리미엄 콘셉트 투어 "뉴욕 클래식 문화 여행 2탄"을 출시했다고 11일 밝혔다.

이번 상품은 내년 4월 9일 단 하루 출발하는 7일간의 특별한 일정으로, 예술과 여행을 동시에 즐기고자 하는 고객을 위한 프리미엄 테마 여행이다. 특히 지난 9월 피아니스트 임윤찬 공연과 함께한 1차 콘셉트 투어의 뜨거운 호응에 힘입어 선보이는 후속작으로 음악과 문화에 대한 깊이 있는 경험을 이어간다.

여행의 중심은 뉴욕 카네기홀에서 열리는 조성진의 단독 리사이틀이다. 유튜버 '클래식 읽어주는 남자'이자 '다정한 클래식'의 저자인 김기홍 작가가 전 일정 동행하며, 공연 전 사전 해설부터 현장 리뷰까지, 클래식 음악의 흐름과 맥락에 대한 설명을 통해 여행의 깊이를 더해준다. 특히 공연은 1층 맨 앞 좌석에서 관람할 수 있어 무대의 생생한 울림과 감정을 가까이 느끼는 한층 몰입도 높은 특별한 경험을 제공한다.

주요 일정에는 조성진 리사이틀 외에도, 뉴욕 필하모닉 오케스트라의 본거지이자 미국 클래식의 중심인 링컨센터에서의 오페라 '라보엠'과 브로드웨이 대표 뮤지컬 '위키드' 관람, 뉴욕 현대미술관(MoMA) 오픈 전 프라이빗 도슨트 투어, 세계 3대 미술관 중 하나인 메트로폴리탄 미술관 방문 등이 포함된다. 이와 함께 타임스퀘어, 센트럴 파크, 소호, 브루클린 브릿지, 하이 라인 파크, 워싱턴 스퀘어 파크 등 뉴욕의 대표 명소를 두루 둘러보며 도시의 다채로운 매력을 경험할 수 있도록 구성했다.

미식 또한 이번 여행의 즐거움이다. 뉴욕 3대 베이글 중 하나로 꼽히는 에싸 베이글, 정통 수제버거 쉑쉑버거, 원조 뉴욕피자 롬바르디스 피자, 뉴욕 3대 스테이크하우스로 꼽히는 갤러거 스테이크, 고급 랍스터 요리로 유명한 세고비아 스테이크하우스 그리고 미쉐린 셰프 박정현의 한식 파인다이닝 'NARO'의 3코스 정찬 등이 포함돼 뉴욕의 미식을 오롯이 만끽할 수 있다.

항공은 국적기 대한항공 또는 아시아나항공 인천~뉴욕 왕복 직항 노선을 이용한다. 숙박은 전 일정 타임스퀘어 중심에 위치한 '쉐라톤 타임스퀘어' 4성급 호텔로, 여행의 편의와 품격을 모두 갖췄다. 또한, 노팁·노옵션·노쇼핑으로 구성돼 부담 없이 여행을 즐길 수 있다.

이대혁 모두투어 상품본부장은 "세계적인 피아니스트 조성진의 무대를 중심으로, 예술과 여행의 경계를 허문 특별한 경험을 선사하고자 했다"며 "앞으로도 예술, 문화, 미식 등 고객의 취향과 감성을 반영한 프리미엄 테마 여행을 지속해서 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>