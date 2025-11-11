본문 바로가기
웅진씽크빅, 링고시티·북스토리 'CES 2026 혁신상'

최호경기자

입력2025.11.11 08:40

시계아이콘00분 33초 소요
5년 연속 수상

웅진씽크빅은 세계 최대 IT·가전 전시회 'CES 2026'에서 인공지능(AI) 영어 스피킹 서비스 '링고시티(Lingocity)'와 AI 독서 플랫폼 '북스토리(Booxtory)'로 각각 혁신상을 받았다고 11일 밝혔다.


이번 수상으로 웅진씽크빅은 CES에서 국내 교육업계 최다인 5년 연속 수상 기록을 세우며 누적 7관왕을 달성했다.

북스토리(Booxtory)와 링고시티(Lingocity) 이미지. 웅진씽크빅

북스토리(Booxtory)와 링고시티(Lingocity) 이미지. 웅진씽크빅

'링고시티'는 생성형 AI, 3D 가상현실, 게이미피케이션을 결합한 영어 스피킹 학습 앱이다. 세계 주요 도시를 배경으로 AI 원어민 친구와 자유롭게 대화하다 보면 하루 평균 120회 이상의 발화가 가능하다. 또한 직업 체험, 펫 키우기 등 게임 요소를 더했다. 현재 국내는 물론 일본 시장에 진출해 글로벌 확장에 나서고 있다.

'북스토리'는 지난해 AI 부문 최고 혁신상에 이어 올해는 접근성 및 지속성 부문에서 혁신상을 받았다. 텍스트와 이미지를 실시간으로 인식해 다국어와 부모 목소리 등 다양한 음성으로 책을 읽어주는 기능과 다양한 시청각 콘텐츠를 함께 제공한다. 지난달에는 경기도서관에 납품되며 공공 교육 영역으로의 진출에 속도를 내고 있다.


김일경 웅진씽크빅 DGP사업본부장은 "앞으로도 AI와 첨단 기술을 교육 전반에 접목해 전 세계 학습자에게 혁신적인 학습 경험을 제공하겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
