[오늘의신상]이디야커피, 겨울 감성 담은 '고구마 디저트' 3종

고구마를 현대적 디저트로 재해석

아이스크림과 따뜻한 고구마의 만남

이디야커피가 동절기 시즌을 맞아 커피와 함께 즐기고, 식사 대용으로도 즐길 수 있는 '고구마 디저트 3종'을 출시한다고 11일 밝혔다.

이번 신제품은 고구마를 현대적인 디저트로 재해석한 것이 특징이다. 고객 트렌드를 반영해 차가운 아이스크림 디저트와 따뜻한 고구마의 조화를 통해 색다른 온도감의 즐거움을 줄 예정이다.

이디야커피 고구마 디저트 3종. 이디야커피

출시 제품은 ▲바닐라아이스크림 고구마 ▲소프트아이스크림 고구마 ▲군고구마 총 3종으로 구성됐다. '바닐라아이스크림 고구마'와 '군고구마'는 전국 이디야커피 매장뿐 아니라, 이디야멤버스 앱과 배달의민족·요기요·쿠팡이츠 등 배달앱에서도 만나볼 수 있다.

이디야커피 관계자는 "고구마는 남녀노소 누구나 좋아하는 겨울철 대표 간식으로, 커피·아이스크림 등 이디야만의 다양한 메뉴와 함께 즐길 때 최고의 궁합을 자랑한다"며 "앞으로도 계절의 감성을 담은 신제품을 통해 고객의 일상 속 따뜻한 즐거움을 더하겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



