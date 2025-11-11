본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

강원관광재단, 인제서 'DMZ 바이브 페스타' 마지막 무대 성공

이종구기자

입력2025.11.11 08:38

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

4개 접경지역 시리즈 대미 장식
DMZ, '분단 상징' 넘어 '감성 맛집'으로
1300명 열광 속 '감성 관광지' 가능성 확인

강원관광재단(대표이사 최성현)이 강원특별자치도, 인제군과 함께 지난 8일 인제 서화면에서 개최한 '디엠지 감성 축제(DMZ 바이브 페스타) 인제에서 바이브하다'가 1300여 명의 관광객과 주민들의 뜨거운 호응 속에 성황리 막을 내렸다.

강원관광재단이 강원특별자치도, 인제군과 지난 8일 인제 서화면에서 '디엠지 감성 축제(DMZ 바이브 페스타) 인제에서 바이브하다'를 개최하고 있다. 강원관광재단 제공

강원관광재단이 강원특별자치도, 인제군과 지난 8일 인제 서화면에서 '디엠지 감성 축제(DMZ 바이브 페스타) 인제에서 바이브하다'를 개최하고 있다. 강원관광재단 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 서화 평화체육관 준공 기념과 함께 성황리에 개최됐다. 체육관을 가득 메운 관객들은 실력파 음악인(뮤지션)들의 열정적인 무대에 함성과 박수를 보내며 축제를 만끽했다. 아래 신인가수 애노드, 트로트 가수 황민호, 신예 걸그룹 유스피어, DJ BB, DJ 영식이 다채로운 공연을 선사하며 현장 열기를 최고조로 이끌었다.


'디엠지(DMZ) 평화의 길' 산책 체험 역시 큰 호응을 얻었다. 참가자들은 약 3㎞ 코스의 스탬프 투어를 완주하며 인제의 청정 자연 속에서 깊은 감성을 충전했다.

부대행사도 축제의 재미를 더했다. '디엠지(DMZ) 평화의 길' 사진 전시회와 '2025-2026 강원 방문의 해' 홍보 부스, 인공지능(AI) 포토부스 등이 관광객들의 발길을 사로잡았다. 특히 인제 사과 등 지역 특산물 판매 부스도 호응도가 높아 지역 경제 활력에도 기여했다.


최성현 강원관광재단 대표이사는 "철원, 화천, 양구, 인제로 이어진 이번 축제 시리즈는 디엠지(DMZ)가 분단의 상징에서 '감성 관광지'로 재탄생할 수 있음을 보여준 의미 있는 여정"이라며, "앞으로도 디엠지(DMZ)를 세계적 감성 관광 거점으로 발전시키겠다"고 밝혔다.


앞으로도 강원관광재단은 강원특별자치도와 함께 '2025-2026 강원 방문의 해'를 맞아 접경지역을 비롯한 도내 전역에서 차별화된 관광 프로그램을 지속 발굴할 계획이다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 반값에 사는 중국 MZ들 "1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"패션계 모욕" 비난 폭주에도…'파리 백화점 입성' 中 쉬인 매장에 5만명 북적

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

불장에 "수억 벌었다?"…현실은 개미 절반 "931만원 손실"

불 끄고 씻으면 불안 줄고 숙면에 도움…美 전문가 강추

"학교 휴대폰 금지했어야"…'음란물 노출' 英 10대 소녀, 정부 상대 소송

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

실적 쪼그라든 4대 금융 非은행 계열사…'이자 장사' 대안 쉽지 않네

새로운 이슈 보기