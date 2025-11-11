행복한백화점, 12일 단 하루 'THE 행복데이' 프로모션

11월 동행축제 맞아 추가 할인 등 행사

한국중소벤처기업유통원이 우수 중소기업의 판로 지원을 위해 운영하고 있는 행복한백화점은 오는 12일 단 하루동안 'THE 행복데이' 프로모션을 개최한다고 11일 밝혔다.

행복한백화점이 12일 단 하루동안 'THE 행복데이' 프로모션을 개최한다. 한국중소벤처기업유통원 AD 원본보기 아이콘

'THE 행복데이' 프로모션은 오는 30일까지 진행되고 있는 중소상공인 제품 판매 촉진행사 '동행축제'를 맞아 마련됐다.

이날 하루동안 행복한백화점에서는 총 80개 입점 브랜드와 함께하는 ▲10~20% 추가 할인 프로모션 ▲사은품 및 상품권 증정 ▲선착순 이벤트 등의 행사가 진행될 예정이다.

이태식 한유원 대표는 "동행축제 주관기관으로서 행사의 흥행을 위해 기관이 보유한 판로 채널을 활용해 다양한 행사를 지속 운영할 계획"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>