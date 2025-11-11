U+tv와 대화로 콘텐츠 찾는다…음성 검색, AI 기반으로 개선

음성으로 콘텐츠 필터링·검색조건 변경

자막·배속·다음회차 등도 음성으로 가능

LG유플러스는 IPTV 서비스 '유플러스티비(U+tv)'의 음성 검색 기능을 인공지능(AI) 시스템 익시(ixi) 기반으로 업데이트했다고 11일 밝혔다. 이번 업데이트를 통해 유플러스티비 고객은 대화를 통해 콘텐츠를 검색할 수 있게 됐다.

이번에 업데이트를 한 고객은 콘텐츠를 검색할 때 ▲'이 중에 한국 영화는?'처럼 필터링을 걸거나 ▲'액션 말고 로맨스'와 같은 조건 변경 ▲'다른 재밌는 게 뭘까?' 등 재검색도 가능하다. 기존에는 고객이 단순 키워드로만 원하는 콘텐츠 검색이 가능했었다.

LG유플러스는 IPTV 서비스 'U+tv'의 음성 검색 기능을 AI 시스템 익시(ixi) 기반으로 업데이트했다. LG유플러스 직원이 U+tv의 음성 검색 기능을 소개하고 있다.

AI는 고객과 대화하면서 맥락을 파악하고 고객 맞춤형 콘텐츠 정보를 제공한다. 이번 업데이트를 통해 AI는 정보 제공뿐 아니라 볼 만한 콘텐츠를 먼저 제안할 수 있게 됐다. 아울러 고객이 찾는 콘텐츠가 불명확해도 질문과 답변을 통해 구체화할 수 있게 됐다.

업데이트를 통해 실시간TV와 주문형비디오(VOD) 플레이어 화면에서 시청 중 가능한 '말로하는 설정' 기능도 추가됐다. 설정이 필요한 고객은 VOD 플레이어 화면에서 시청 도중 리모컨에 있는 마이크 버튼을 누르고 '자막 켜줘', '다음 회차 틀어줘', '2배속으로 보여줘', '1시간 10분부터 보여줘' 등을 말하면 바로 실행된다.

이 밖에도 ▲연령별·성인 콘텐츠 제한 ▲실시간 해설 방송 ▲시각장애인을 위한 특화 기능 등을 대화로 설정할 수 있게 된다.

정진이 LG유플러스 미디어사업트라이브장(담당)은 "음성 검색 고도화를 통해 고객에게 최고의 시청 경험뿐만 아니라 편리함까지 제공할 수 있게 돼 매우 기쁘다"며 "LG유플러스의 AI 익시를 활용해 고객에게 차별화된 고객 경험을 전달하기 위해 앞으로도 노력하겠다"고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



