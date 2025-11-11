[오늘의신상]용량·영양↑…남양유업, 워터형 '테이크핏 프로' 샤인머스캣

테이크핏 프로 3종 라인업으로

전 제품 리뉴얼도

남양유업이 물처럼 가볍게 마시는 워터형 단백질 음료 '테이크핏 프로'의 샤인머스캣맛을 출시했다고 11일 밝혔다.

이번 신제품은 샤인머스캣 특유의 상큼한 향과 깔끔한 목 넘김을 구현해 운동 전후는 물론 일상에서도 수분과 단백질을 동시에 보충할 수 있다. 이번 샤인머스캣맛 출시로 '테이크핏 프로'는 샤인머스캣맛·납작복숭아맛·레몬맛 총 3종 라인업이 됐다.

동시에 남양유업은 '테이크핏 프로' 전 제품의 용량과 영양 설계를 전면 강화하며 라인업 리뉴얼을 완료했다. 용량은 기존 450㎖에서 500㎖로 확대했고, 단백질 합성에 관여하는 아르기닌 함량은 기존 780㎎에서 1400㎎로 늘렸다. 필수 아미노산 9종(EAA)은 3400㎎을 함유하며 이 중 BCAA 1200㎎으로 영양 설계도 고려했다.

단백질은 한 팩당 25g을 함유한다. 이는 삶은 닭가슴살 약 89g에 해당하는 양으로, 하루 권장량의 45%를 채울 수 있다. 또한 지방·설탕·콜레스테롤 무첨가이며, 한 팩에 100㎉로 설계해 칼로리 부담을 낮췄다.

남양유업은 2022년 단백질 음료 '테이크핏'을 론칭한 이후 수요 확대에 맞춰 총 11종의 라인업을 운영하고 있다. 이번 신제품을 포함한 ▲수분+단백질 보충 '테이크핏 프로' 3종(단백질 25g) ▲운동 전후·식사 대용 '테이크핏 맥스' 4종(단백질 24g) ▲국내 최대 함량 '테이크핏 몬스터' 2종(단백질 43g) ▲간편 파우치형 '테이크핏 아쿠아' 2종(단백질 10g)으로 용도·강도별 선택 폭을 넓혔다.

김석윤 남양유업 브랜드 매니저(BM)는 "수분과 단백질을 동시에 보충할 수 있는 테이크핏 프로 라인업을 샤인머스캣 맛으로 확장하며 영양과 용량을 한층 강화했다"며 "앞으로도 맛·영양·건강 등 다양한 니즈를 충족시키는 제품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.





