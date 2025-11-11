에스투더블유, 엑사빔과 전략적 파트너십 체결

"초국가적 사이버위협 대응 강화 지원"

에스투더블유(S2W)는 미국에 본사를 둔 글로벌 사이버보안 기업 엑사빔(Exabeam)과 전략적 파트너십을 체결하고, 국내외 기업들의 초국가적 사이버위협 대응 역량을 강화하기 위한 글로벌 협력 체계를 구축한다고 11일 밝혔다.

S2W는 인공지능(AI) 기반 고급 행동 분석 및 자동화 기능을 토대로 엑사빔의 '뉴스케일 보안 운영 플랫폼'에 독자적인 사이버위협 인텔리전스(CTI) 기술을 결합해 제조·금융·전자상거래·기간산업 등 전 세계 다양한 산업군의 기업들에 공급할 예정이다.

양사는 자동화된 상관분석과 대응으로 보안사고 조사 속도를 향상하는 등 급변하는 글로벌 위협 환경에 효과적으로 대처할 수 있는 첨단 보안 체계를 구축하도록 지원할 예정이다. 앞으로도 S2W의 TI 공유 프로토콜을 엑사빔의 플랫폼에 지속 통합해 보안 운영 혁신 및 글로벌 고객 접점 확대를 위한 사업 제휴를 이어갈 계획이다.

서상덕 S2W 대표는 "초국가적 사이버위협에 대응할 수 있는 데이터 기반 통합 보안 체계를 구현함으로써, 국내외 기업들의 정보 보안 및 자산 보호 역량이 획기적으로 강화되는 전환점을 마련하겠다"라고 했다.





