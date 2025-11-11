본문 바로가기
VC협회연수원, 벤처투자 전문인력 양성 과정 연수생 모집

김대현기자

입력2025.11.11 08:28

한국벤처캐피탈협회(VC협회) 부설 연수원은 11일 "다음 달 8~12일, 17~26일 '제59기 벤처투자 전문인력 양성(V-Up) 과정'을 개최한다"고 밝혔다.


한국벤처캐피탈연수원을 대표하는 교육 중 하나인 V-Up 과정은 2000년부터 지금까지 약 8700명의 벤처투자 전문인력을 배출했다. 체계적인 커리큘럼과 검증된 강사진을 통해 참가자들의 투자 비전 및 역량의 자연스러운 성장을 지원한다.

이번 59기 과정은 교육생의 학습 편의성 향상을 위해 온라인 실시간 라이브 강의와 녹화 자율수강을 결합한 블렌디드(Blendid) 학습 형태로 운영된다. 블렌디드 학습이란 동시적 학습(실시간 소통)과 비동시적 학습(녹화, 복습)을 결합한 교육 방식이다. 대학교와 대기업 연수 등에서도 활발히 활용 중이다.

주요 교육 내용은 ▲VC 개요 및 필수용어 ▲벤처투자 방법 및 단계별 특징 ▲ 벤처투자 관련 법률 ▲투자심사보고서 작성 및 실사 사례 등이다. 출석점수와 시험점수를 기준으로 교육 수료 여부가 결정되며, 수료증은 벤처투자 촉진에 관한 법률 시행령에 따라 벤처투자 전문인력 등록 요건에 해당하는 효력을 가진다.


정지영 연수원 부원장은 "이번 과정은 온라인으로만 운영되고, 현업에 즉시 적용 가능한 핵심 과목 중심으로 구성한 것이 특징"이라며 "교육생들 입장에선 벤처투자 관련 실용적인 전문 지식을 쉽고 빠르게 습득할 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.


교육 신청은 오는 21일까지 연수원 홈페이지를 통해 신청하면 된다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
