"대·중소기업 기술협력의 장"…2025 상생 기술협력 페어 개최

상생협력재단·중기부·기정원 공동 개최

기술구매상담회 등 다양한 프로그램

대·중소기업·농어업협력재단은 중소벤처기업부와 중소기업기술정보진흥원과 함께 서울 강남구 코엑스에서 '2025 상생 기술협력 페어'를 공동으로 개최한다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 '상생으로 키우는 기술, 기술로 여는 내일'을 슬로건으로, 중소기업의 R&D 성과를 확산하고 대·중소기업 간 기술협력 기반을 조성하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 대기업, 중견기업 및 공공기관, 중소기업 관계자 등 150여명이 참석할 예정이며, 우수기업 시상식·우수사례 발표·2025년 R&D 과제선정 협약 체결·기술구매상담회 등 다양한 프로그램이 진행된다.

대기업, 중견기업, 공공기관과 중소기업 간 기술협력 활성화를 위해 진행되는 기술구매상담회는 대·공기업과 중소기업 간 사전 상담 매칭을 통해 행사장 내 마련된 상담회장에서 기술협력 가능성을 논의한다. 상생협력재단은 이를 통해 신규 수요처 발굴, 공급망 진입 기회 제공 등 실질적인 기술 파트너십의 장이 형성될 것으로 기대하고 있다.

이날 행사에서는 중소기업과 수요기업 간 협업으로 상용화에 성공한 우수기업 10개사를 선정해 중기부 장관상도 수여한다. 이어 수상 기업과 협력 대기업이 함께 기술협력 사례를 발표하며 중소기업 기술혁신 개발(R&D)사업의 필요성과 효과를 공유할 예정이다. 행사장 한편에서는 수상기업의 우수한 기술제품을 엿볼 수 있는 전시 부스도 별도로 마련해 관람객들이 우수 중소기업의 기술력을 직접 확인할 수 있도록 했다.

변태섭 상생협력재단 사무총장은 "기술 역량을 갖춘 중소기업이 다양한 투자기업과 협력 기회를 만들 수 있도록 상생협력형 R&D 사업에 대한 지원을 지속 확대해 나가겠다"며 "민관 공동 투자협약기금도 확대해나가는 등 중소기업의 기술 경쟁력 제고와 판로 확대에 실질적으로 기여하겠다"고 말했다.

김영신 기정원장은 "중소기업의 혁신기술이 수요기업의 니즈와 직접 연결돼 사업화와 매출로 이어지는 선순환 구조를 만드는 것이 중요하다"며 "기정원은 앞으로도 중기부의 유일한 R&D 전문기관으로서 현장 중심의 기술개발 지원과 성과확산, 지속가능한 상생협력 생태계 조성에 최선을 다하겠다"고 했다.





