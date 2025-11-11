본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

삼척시, 가을 정취 속 '전통 산사 음악회'…최진희·박강성·소찬휘 총출동

이종구기자

입력2025.11.11 08:15

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼척시, 16일 신흥사서 '전통 산사 음악회' 개최

강원도 삼척시는 오는 16일 오후 2시부터 4시까지 근덕면 양리길 220에 있는 신흥사에서 '전통 산사 음악회'를 개최한다고 11일 밝혔다.

'전통 산사 음악회' 포스터. 삼척시 제공

'전통 산사 음악회' 포스터. 삼척시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 음악회는 고즈넉한 산사 분위기 속에서 시민과 관광객이 함께 가을 정취를 만끽할 수 있도록 마련된 문화공연으로, 상반기 두 차례 열린 공연에서 큰 호응을 얻은 데 따라 추가로 진행하게 되었다.


우종민 밴드와 엄지애의 오프닝 무대를 시작으로, '사랑의 미로'로 잘 알려진 최진희, '문 밖에 있는 그대'의 박강성, 'Tears'로 폭발적인 인기를 얻은 소찬휘가 출연해 가을 정서와 어울리는 다채로운 무대를 선사할 예정이다.

무대는 신흥사 입구 학소루 계단 앞에 설치되며 설선당과 심검당 사이, 대웅전 양옆에 객석을 배치해 400여 명의 관람객이 함께할 수 있도록 조성된다.


시 관계자는 "신흥사의 전통·문화적 가치와 가을 단풍의 아름다움을 동시에 느낄 수 있는 문화 향유의 장을 마련했다"며 "시민과 관광객 모두가 일상에 지친 마음을 달래고 힐링의 시간을 갖길 바란다"고 전했다.




삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 반값에 사는 중국 MZ들 "1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"패션계 모욕" 비난 폭주에도…'파리 백화점 입성' 中 쉬인 매장에 5만명 북적

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

불장에 "수억 벌었다?"…현실은 개미 절반 "931만원 손실"

"학교 휴대폰 금지했어야"…'음란물 노출' 英 10대 소녀, 정부 상대 소송

시속 120㎞ 롤러코스터서 안전벨트 풀린 소녀…온 힘 다해 지킨 앞자리 부부

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

실적 쪼그라든 4대 금융 非은행 계열사…'이자 장사' 대안 쉽지 않네

새로운 이슈 보기