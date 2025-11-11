본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

중진공, '중소기업 기술마켓 경남혁신협의회' 업무협약

이서희기자

입력2025.11.11 08:14

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기술마켓 플랫폼 구매 확대키로

중소벤처기업진흥공단은 경남 진주에 있는 중진공 본사에서 '중소기업 기술마켓 경남혁신협의회' 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

경남 진주 중소벤처기업진흥공단 전경. 중진공

경남 진주 중소벤처기업진흥공단 전경. 중진공

AD
원본보기 아이콘

중소기업 기술마켓 경남혁신협의회는 중소기업 기술마켓에 참여하고 있는 4개 공공기관으로 구성된 중소기업 지원 협의회다. 참여 기관은 경남 진주 혁신도시에 소재한 중소벤처기업진흥공단, 한국토지주택공사(LH), 한국남동발전(KOEN), 한국산업기술시험원(KTL)이다.


이날 열린 업무협약식에는 반정식 중진공 지역혁신이사를 비롯해 이상조 LH 스마트건설안전본부장, 조영혁 KOEN 경영혁신부사장, 송상훈 KTL 인증사업본부장 등 30여명이 참석했다.

협약에 따라 LH와 KOEN은 기술마켓 플랫폼을 활용해 직접 구매를 확대하고 중소기업의 판로 확대를 촉진한다. 중진공은 금융·수출 등 정책지원 제도를, KTL은 특허·시험 분야를 활용해 참여 기업을 뒷받침할 예정이다. 이를 통해 기관별 특화 기능을 연계하고 지원체계의 실효성을 높일 계획이다.


중소기업 기술마켓은 기획재정부가 주관하고 129개 공공기관이 공동 참여하는 온라인 플랫폼으로, 중소기업이 우수 기술과 제품을 등록하면 공공기관이 직접 검증·구매해 초기 판로확보를 지원하는 제도이다. 이를 통한 2019년부터 2025년 3분기까지 누적 구매 금액은 1조 4429억원에 달한다.


반정식 중진공 지역혁신이사는 "경남혁신협의회 기관들과 협력해 중소기업의 B2G 판로 확대를 촉진하고, 정책사업 간 지원 협업을 강화함으로써 국내 중소기업의 성장을 돕겠다"며 "앞으로도 기술마켓 플랫폼의 효용성을 높이고, 현장 중심의 지원 체계를 한층 강화해 나가겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 반값에 사는 중국 MZ들 "1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"패션계 모욕" 비난 폭주에도…'파리 백화점 입성' 中 쉬인 매장에 5만명 북적

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

불장에 "수억 벌었다?"…현실은 개미 절반 "931만원 손실"

"학교 휴대폰 금지했어야"…'음란물 노출' 英 10대 소녀, 정부 상대 소송

시속 120㎞ 롤러코스터서 안전벨트 풀린 소녀…온 힘 다해 지킨 앞자리 부부

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

실적 쪼그라든 4대 금융 非은행 계열사…'이자 장사' 대안 쉽지 않네

새로운 이슈 보기