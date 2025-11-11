본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

신보중앙회, RPA로 연 3만시간 절감…업무 자동화 가속

이성민기자

입력2025.11.11 08:10

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역신보 담당자와 '하반기 RPA 성과보고회'
언론 아카이빙·등기열람 등 30개 과제 운영
"고부가가치 업무 집중 환경 조성"

신용보증재단중앙회는 지난 4일 지역신용보증재단 업무 담당자들이 참석한 가운데 '2025년 하반기 RPA 성과보고회'를 개최하고 시스템 활용 성과와 향후 추진계획을 공유했다고 11일 밝혔다.


RPA는 사람이 하던 단순 반복적인 PC 기반의 업무를 자동으로 수행하는 소프트웨어 프로그램 기술이다. 신보중앙회는 정해진 규칙과 반복 작업의 자동화를 통한 업무 효율성 및 생산성 향상을 위해 RPA 도입을 적극적으로 추진하고 있다.

신보중앙회, RPA로 연 3만시간 절감…업무 자동화 가속
AD
원본보기 아이콘

현재 언론보도 아카이빙·부동산 등기사항 열람·대법원 사건 검색 등 약 30개의 자동화 과제를 운영하고 있으며 위 과제들을 통해 연간 약 3만500시간의 업무시간을 단축하는 성과를 거뒀다. 올해에는 새출발기금 대상자 정보 등록 자동화 등 6개 신규 과제를 발굴해 연평균 약 1440시간의 업무시간을 단축할 것으로 보인다.

신보중앙회는 2025년 상반기 워크숍을 개최해 지역신보 담당자들과 적극적으로 과제 확대에 대한 의견을 논의했다. 내년에도 RPA 고도화 사업을 통해 시스템 가상화 전환과 신규 및 기존 과제를 확대해 디지털 전환을 가속할 계획이다.


원영준 신보중앙회장은 "RPA 기술을 활용한 지역신보 업무의 디지털 전환을 적극적으로 추진하고 있다"며 "직원들이 고부가가치가 높은 업무에 집중할 수 있도록 환경을 조성하기 위해 노력하고 있다"라고 했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 반값에 사는 중국 MZ들 "1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"패션계 모욕" 비난 폭주에도…'파리 백화점 입성' 中 쉬인 매장에 5만명 북적

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

불장에 "수억 벌었다?"…현실은 개미 절반 "931만원 손실"

"학교 휴대폰 금지했어야"…'음란물 노출' 英 10대 소녀, 정부 상대 소송

시속 120㎞ 롤러코스터서 안전벨트 풀린 소녀…온 힘 다해 지킨 앞자리 부부

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

실적 쪼그라든 4대 금융 非은행 계열사…'이자 장사' 대안 쉽지 않네

새로운 이슈 보기