[클릭 e종목]"롯데에너지머티리얼즈, 적자 지속"

박형수기자

입력2025.11.11 07:36

IBK투자증권은 11일 롯데에너지머티리얼즈 에 대해 올해 3분기 실적이 시장 기대치를 밑돌았다고 분석했다.


롯데에너지머티리얼즈는 올해 3분기에 매출액 1437억원, 영업손실 343억원을 기록했다. 전분기 대비 매출액은 29.9% 감소했고 적자 상태가 이어졌다. 시장 기대치인 매출액 1690억원, 영업손실 340억원을 밑돌았다.

이현욱 IBK투자증권 연구원은 "유럽은 한국의 프리미엄 배터리가 아닌 중국의 저가형 중심의 배터리 출하량이 증가하고 있다"며 "미국은 올해 9월 전기차 보조금을 폐지하면서 주요 고객사 전기차(EV)향 판매 둔화에 따라 가동률이 30% 중반 수준까지 하락했다"고 설명했다.


이어 "동박 출하량은 4500t으로 전분기 대비 37% 감소했다"며 "수익성은 동박 출하량 감소에 따른 고정비 부담으로 전분기 대비 적자폭이 커졌다"고 덧붙였다.


이 연구원은 "롯데에너지머티리얼즈가 올해 4분기에 매출액 1840억원, 영업손실 280억원을 기록할 것으로 추정한다"며 "실적 개선을 위해서는 어플리케이션 다변화가 필수"라고 분석했다.

아울러 "인공지능(AI)용 고부가 회로박과 에너지 저장장치(ESS) 제품"이라며 "AI 데이터센터 투자 확대에 따라 AI용 고부가 회로박 수요가 늘어날 것"이라고 강조했다. 그는 "전지박 라인을 고부가 제품인 AI용 회로박으로 전환할 예정"이라며 "이달부터 주요 고객사의 북미 시장 중심으로 ESS 프로젝트가 가동됨에 따라 ESS향 동박 출하량이 늘어날 것"이라고 내다봤다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

