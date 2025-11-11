본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

일부 지역 영하권 추위…일교차 15도 안팎

임춘한기자

입력2025.11.11 07:35

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미세먼지 농도 '좋음'∼'보통'

화요일인 11일은 강원 춘천 등 일부 지역의 기온이 영하까지 떨어지겠다.


서울 종로구 광화문광장 인근에서 두꺼운 외투를 입은 시민이 발걸음을 재촉하고 있다. 연합뉴스

서울 종로구 광화문광장 인근에서 두꺼운 외투를 입은 시민이 발걸음을 재촉하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

기상청에 따르면 북쪽에서 찬 공기가 내려와 아침 기온이 떨어지겠고, 바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠다.

현재 기온은 오전 5시 기준 서울 4.2도, 인천 4.6도, 수원 2.2도, 춘천 -0.7도, 강릉 7.5도, 청주 3.9도, 대전 3.3도, 전주 3.5도, 광주 6.0도, 제주 11.9도, 대구 8.0도, 부산 8.2도, 울산 7.2도, 창원 8.8도 등이다.


낮 기온은 13∼18도로 예보됐다. 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 급격한 기온 변화로 인한 건강관리에 유의해야 한다.


미세먼지 농도는 전국이 '좋음'∼'보통' 수준으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼2.5ｍ, 서해·남해 0.5∼2.0ｍ다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 반값에 사는 중국 MZ들 "1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

"낮에도 무서워" "전설의 고향 세트장?"…부산 예술공원에 주민 반발

"향수자극" vs "시대역행"…35만 찾은 라면축제 때아닌 '마이콜' 논란

프라다·티파니 옆에 라부부 매장 실화?…中서 최고 대접 받는 진짜 이유

시속 120㎞ 롤러코스터서 안전벨트 풀린 소녀…온 힘 다해 지킨 앞자리 부부

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

감사원 "검경 수사권 조정後 사건 처리기간 ↑"…수사인력 8%늘어나는 데 그쳐

새로운 이슈 보기