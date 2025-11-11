일부 지역 영하권 추위…일교차 15도 안팎

미세먼지 농도 '좋음'∼'보통'

화요일인 11일은 강원 춘천 등 일부 지역의 기온이 영하까지 떨어지겠다.

기상청에 따르면 북쪽에서 찬 공기가 내려와 아침 기온이 떨어지겠고, 바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠다.

현재 기온은 오전 5시 기준 서울 4.2도, 인천 4.6도, 수원 2.2도, 춘천 -0.7도, 강릉 7.5도, 청주 3.9도, 대전 3.3도, 전주 3.5도, 광주 6.0도, 제주 11.9도, 대구 8.0도, 부산 8.2도, 울산 7.2도, 창원 8.8도 등이다.

낮 기온은 13∼18도로 예보됐다. 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 급격한 기온 변화로 인한 건강관리에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음'∼'보통' 수준으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼2.5ｍ, 서해·남해 0.5∼2.0ｍ다.





