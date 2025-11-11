S-OIL, 고양시에 장항습지 보전 후원금 1억 전달…ESG 생태도시 실현 앞장

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 10일 일산서구 장항동에 위치한 람사르 고양 장항습지생태관에서'장항습지 생태계 보전을 위한 에쓰오일(S-OIL) 후원금 전달식'을 개최했다고 11일 밝혔다.

이동환 고양특례시장(왼쪽)과 류열 S-OIL 사장이 지난 10일 람사르 고양 장항습지생태관에서 '장항습지 생태계 보전을 위한 에쓰오일(S-OIL) 후원금 전달식'을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 고양특례시 제공

이번 전달식은 고양시와 S-OIL, 한강유역환경청이 2021년 체결한 장항습지 보전 업무협약(MOU) 이후 네 번째로 진행된 행사로, 민관이 협력해 습지의 생태 건강성과 생물다양성을 높이는 의미 있는 자리였다.

행사에는 이동환 고양시장, 류열 S-OIL 사장, 홍동곤 한강유역환경청장, 유영한 에코코리아 이사장 등이 참석했으며, S-OIL은 후원금 1억원을 전달했다. S-OIL이 전달한 후원금은 장항습지 생태계 보호 활동, 생태관 운영 등에 사용될 예정이다.

이동환 고양시장은 "고양시는 장항습지를 중심으로 ESG와 에코노믹스의 실천 모델을 확립하고 있으며, S-OIL과 같은 기업의 참여는 환경보전과 지역경제가 함께 성장하는 G-에코노믹스의 모범사례가 되고 있다"고 말했다.

이어 "자연과 환경은 도시의 경쟁력이자 시민의 삶의 질을 높이는 기반으로, 민관이 함께하는 협력체계를 통해 지속가능한 생태도시 고양을 실현하겠다"라고 강조했다.

한편 장항습지는 한강하구에 위치한 수도권 최대 자연형 습지로, 2021년 람사르습지로 등록된 국내 대표 도시형 생태습지다. 멸종위기종 저어새와 큰기러기 등이 서식하는 한강하구 생태축의 핵심지역으로, 고양시는 생태탐방·교육·모니터링 등 시민참여형 보전활동을 이어가고 있다.





고양=이종구 기자



