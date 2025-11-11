본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

세종시, 어려운 가정에 에너지 절약 친환경 보일러 보조금 지원

충청취재본부 김기완기자

입력2025.11.11 07:23

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내달 12일까지 신청… 예산 소진 시까지 선착순 접수

세종특별자치시청사. /김기완 기자

세종특별자치시청사. /김기완 기자

AD
원본보기 아이콘

가정용 친환경 저녹스 보일러 설치 지원사업 관련, 잔여분 22대에 대한 신청을 선착순으로 모집한다.


11일 세종시에 따르면 해당 사업 참여시 친환경 저녹스 보일러 1대당 60만 원의 보조금을 지원받을 수 있다. 지원 대상은 수급권자, 차상위계층, 장애 수당(연금) 수급자, 아동, 노인, 한부모가족 등과 중위소득 100% 이하인 다자녀가구(2자녀 이상), 사회복지시설·공공임대주택 거주자다.

시 관계자는 "올해부터 공공임대주택·사회복지시설 등 지원 대상의 폭을 확대해 더욱 두터운 취약계층 지원에 나선다"고 밝혔다.


잔여분에 대한 신청 기간은 내달 12일까지며 예산 소진 시까지 상시 접수할 수 있다. 신청은 온라인으로 간편하고 빠르게 신청할 수 있고 등기우편 또는 환경정책과에 방문하면 된다.


김은희 환경정책과장은 "이 지원사업은 에너지 절약과 환경보호를 함께 실천할 기회다"라며 "취약계층의 보일러 교체 비용 부담을 줄일 수 있는 만큼 대상자의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.

기타 자세한 사항은 시청 홈페이지 누리집 고시·공고를 참고하거나 환경정책과 미세먼지관리팀으로 문의하면 된다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 반값에 사는 중국 MZ들 "1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

"낮에도 무서워" "전설의 고향 세트장?"…부산 예술공원에 주민 반발

"향수자극" vs "시대역행"…35만 찾은 라면축제 때아닌 '마이콜' 논란

프라다·티파니 옆에 라부부 매장 실화?…中서 최고 대접 받는 진짜 이유

시속 120㎞ 롤러코스터서 안전벨트 풀린 소녀…온 힘 다해 지킨 앞자리 부부

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

감사원 "검경 수사권 조정後 사건 처리기간 ↑"…수사인력 8%늘어나는 데 그쳐

새로운 이슈 보기