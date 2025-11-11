본문 바로가기
성남시, 13일 수능일 특별 교통대책 확대…택시 950대 수험생 무료 수송

이종구기자

입력2025.11.11 07:13

성남콜 개인택시 500대·법인택시 450대, 수험생 무료 수송

경기 성남시(시장 신상진)는 오는 13일 '2026학년도 대학수학능력시험'이 치러지는 수능 당일, 지역 내 26개 시험장(465개 시험실)에서 시험을 치르는 1만2533명의 수험생을 위해 특별 교통 대책을 시행한다.

2026 수능 수험생 택시 무료 이용 봉사. 성남시 제공

2026 수능 수험생 택시 무료 이용 봉사. 성남시 제공

개인택시와 법인택시 총 950여 대가 오전 7시부터 8시까지 '2026학년도 수능 수험생 택시 무료 이용 봉사' 표지를 부착하고, 수험생을 대상으로 시험장까지 무료 운행 서비스를 제공한다. 수험생은 성남콜택시(031-755-4000)를 통해 택시를 호출하면 시험장까지 무료로 이동할 수 있다.


이마트성남점, 은행시장, 모란역 8번 출구, 성남종합버스터미널, 미금역 1번 출구 등 5곳의 주요 택시정류장에서는 수능 수험생이 무료 택시를 바로 탑승할 수 있도록 운영된다.

시는 수험생의 대중교통 이용 편의를 위해 등교 시간대인 오전 6시부터 8시 10분까지 광역·시내·마을버스 109개 노선을 집중 배차해 운행한다.


시험장 주변 교통 혼잡을 줄이기 위해 불법 주정차 차량에 대한 단속을 강화하고, 수험생 차량의 원활한 이동을 방해하는 경우 즉시 견인 조치할 예정이다.


이날 경찰서 모범운전자회와 교통질서연합회도 시험장 주변에서 교통정리와 안전지도 활동을 펼친다.

한편, 수험생들은 오전 8시 10분까지 시험실에 입실을 완료해야 한다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
