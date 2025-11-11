세종 때 쌓은 '서천읍성' 사적 지정

성벽 93% 잔존...치성 90m 간격 배치 "독특"

국가유산청은 충남 서천군에 있는 '서천읍성'을 국가지정문화유산 사적으로 지정했다고 11일 밝혔다. 금강 하구를 통해 충청 내륙으로 침입하는 왜구를 막기 위해 세종 재위(1418∼1450년) 기간 바닷가 요충지에 돌로 쌓은 연해읍성(沿海邑城)이다. 연해읍성으로는 드물게 산지에 축성됐다.

일제강점기인 1910년 내려진 '조선읍성 훼철령'으로 내부의 공해 시설(행정·군사 등 공무수행에 필요한 시설)이 훼손됐으나 성벽 대부분이 잘 남아 있다. 전체 둘레 1645m 중 93% 남짓인 1535.5m가 잔존하는 것으로 파악됐다.

서천읍성에서는 세종 20년(1438년) 반포된 '축성신도(築城新圖)'에 따른 계단식 내벽과 세종 25년(1443년) 이보흠이 건의한 한양도성의 '수직 내벽' 축조기법이 동시에 확인된다. 축성정책의 변화를 보여준다는 점에서 역사적 가치가 크다.

'충청도읍지' 등 문헌에 따르면 접근하는 적을 퇴치하기 위해 성벽에 튀어나오게 쌓은 구조물인 치성(雉城)이 열일곱 곳 있었다. 현재는 열여섯 곳만 확인된다.

치성은 약 90m 간격으로 설치돼 있다. 국가유산청은 "세종 15년(1433년) 세종실록에 적힌 기준인 150보(약 155m)보다 촘촘하다"며 "다른 읍성에서는 찾기 어려운 독특한 양식"이라고 설명했다.

서천읍성에는 성 주위에 둘러 판 방어용 연못인 해자(垓字)도 있다. 성터가 높고 험해 해자를 파기 어렵다는 기록이 문종 1년(1451년) '문종실록'에서 확인되는 점에 비춰볼 때 축성이 마무리된 뒤 추가 조성했다고 추정된다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



