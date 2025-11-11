40대 2승 챔피언 박상현, 세계랭킹 525위→379위

KPGA 최종전 투어 챔피언십 우승 포인트

셰플러, 매킬로이, 쇼플리 톱 3 유지

그리핀 9위, 임성재 35위, 김시우 64위

베테랑 박상현이 세계랭킹 379위로 올라섰다.

9일(현지시간) 발표된 남자 골프 주간 세계랭킹에서 0.4088점을 획득해 지난주 525위에서 무려 146계단이나 도약했다. 박상현은 전날 제주도 서귀포시 테디밸리 골프앤리조트(파72·7259야드)에서 끝난 한국프로골프(KPGA) 투어 시즌 마지막 대회 투어 챔피언십(총상금 11억원)에서 우승해 포인트를 쌓았다.

박상현이 KPGA 최종전 투어 챔피언십 4라운드 18번 홀에서 우승을 확정하는 버디 퍼팅을 성공시킨 뒤 환호하고 있다. KPGA 제공

박상현은 지난 8월 동아회원권그룹 오픈에 이어 약 두 달 만에 시즌 2승째를 거두며 KPGA 통산 14승을 달성했다. 일본프로골프투어(JGTO) 2승을 포함하면 통산 16승째다. 1983년 4월생인 박상현은 2005년 최광수 이후 20년 만에 '한 시즌 2승을 거둔 40대 선수'로 이름을 올렸다. KPGA 통산 상금 1위인 그는 이번 우승으로 2억2000만원을 더해 총상금 58억9372만원을 기록했다.

스코티 셰플러(미국), 로리 매킬로이(북아일랜드), 잰더 쇼플리(미국), 토미 플리트우드(잉글랜드), 러셀 헨리(미국)가 톱 5를 유지했다. 지난주 멕시코에서 열린 PGA 투어 월드 와이드 테크놀로지 챔피언십 우승자인 벤 그리핀(미국)은 지난주 12위에서 3계단 점프한 9위에 올랐다. 한국은 임성재 35위, 김시우 64위, 안병훈 85위, 김주형은 93위에 자리했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



