본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

연예스타

투어스, 내년 1월 마카오·가오슝서 첫 중화권 투어

이이슬기자

입력2025.11.10 19:40

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
투어스 중화권 투어 포스터. 플레디스엔터테인먼트

투어스 중화권 투어 포스터. 플레디스엔터테인먼트

AD
원본보기 아이콘

그룹 TWS(투어스)가 내년 1월 마카오와 대만 가오슝에서 첫 중화권 단독 투어를 연다고 플레디스엔터테인먼트가 10일 밝혔다.


TWS는 2026년 1월24일 마카오 스튜디오 시티 이벤트 센터, 1월31일 가오슝 뮤직 센터에서 'TWS 투어 24/7:위드:US'를 개최한다.

이들은 중화권으로 활동 외연을 넓힐 계획이다. 지난 6월 서울 잠실실내체육관에서 콘서트를 열고 1만6000여명을 모았다. 7월에는 히로시마·아이치·후쿠오카·미야기·오사카·가나가와 등 일본 6개 지역 투어를 진행하며 약 5만명을 동원했다.


TWS는 데뷔 초부터 중화권 팬층과의 접점을 넓혀왔다. 지난해 8월 마카오에서 쇼케이스를 열어 현지 팬들과 소통했고, 지난 7월에는 쇼트폼 플랫폼 더우인(Douyin)과 협업해 '키스 키스 샤이 샤이' 한국어 버전을 공개했다.


한편 TWS는 오는 28~29일 홍콩 '2025 MAMA AWARDS'를 시작으로, 12월3일 일본 후지TV '2025 FNS 가요제', 12월6일 가오슝 '10주년 아시아 아티스트 어워즈 2025', 12월27일 지바 '카운트다운 재팬 25/26' 무대에 오른다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 반값에 사는 중국 MZ들 "1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

"낮에도 무서워" "전설의 고향 세트장?"…부산 예술공원에 주민 반발

"향수자극" vs "시대역행"…35만 찾은 라면축제 때아닌 '마이콜' 논란

프라다·티파니 옆에 라부부 매장 실화?…中서 최고 대접 받는 진짜 이유

시속 120㎞ 롤러코스터서 안전벨트 풀린 소녀…온 힘 다해 지킨 앞자리 부부

불장에 "수억 벌었다?"…현실은 개미 절반 "931만원 손실"

경찰, 캄보디아 한국인 실종 541건 접수…안전 여부 지속 확인 중

새로운 이슈 보기