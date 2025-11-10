중소기업중앙회, KBIZ AMP 제19기 수료식 개최

우수 교육생·네트워킹 기여 등 시상식 진행

"내년 상반기 제20기 개설 예정"

중소기업중앙회는 10일 중소기업최고경영자과정(KBIZ AMP) 제19기 수료식을 개최했다고 밝혔다.

이날 수료식에는 오기웅 중기중앙회 상근부회장, 이병용 KBIZ AMP 총동문회장, 이신행 KBIZ AMP 총동문회 수석부회장 등 동 과정을 수료한 총동문회 동문과 19기 수료생 38명 등 총 60여명이 참석하였다.

중소기업중앙회는 10일 중소기업최고경영자과정(KBIZ AMP) 제19기 수료식을 개최했다. 중소기업중앙회 AD 원본보기 아이콘

올해 KBIZ AMP 제19기는 6개월간 최고경영자(CEO)에게 필요한▲리더십과 소통 ▲전략적 사고와 통찰 ▲경영 에센스 ▲행복한 CEO를 주제로 정규강좌 15회를 비롯해 조찬특강, 동문 교류행사, 국내·해외워크숍 등으로 운영됐다.

이날 수료식에서는 학업에 대한 열의와 우수한 태도로 타의 모범이 된 18인을 선정해 시상했다. 우선 원우 간의 화합 증진 및 면학 분위기 조성 공로로 19기 원우회장을 맡고 있는 최영은 맨토스파워 대표에게 공로패가 수여됐다.

교육에 성실히 참석한 우수 교육생에게 수여하는 중소기업중앙회장상은 ▲강은 지지옥션 대표 ▲김성동 보백세무회계 대표 ▲김성묵 경인레미콘사업협동조합 이사장 ▲김영환 강건종합건설 대표 ▲김하영 유안타증권 매니저 ▲이윤희 속함 이사 ▲정의혁 IBK기업은행 서여의도지점장 ▲한종윤 제이디코리아인터내셔날 이사 등 총 8명에게 수여됐다.

활발한 동문회 활동으로 네트워킹에 기여한 교육생에게 수여하는 총동문회장상은 ▲노경화 웰빙앤스파 이사 ▲박병호 구월 대표 ▲배봉호 회계법인 청담 회계사 ▲정영호 법률사무소 지본 변호사 ▲차영철 신한금융플러스 사업부대표 ▲채수영 풍림무약 전무 ▲한미연 속함 이사 ▲한정훈 한경정보기술 대표 ▲한창욱 ㈜씨앤씨팩 대표이사 등 총 9명의 몫이 됐다.

2008년에 SB-CEO스쿨로 시작된 KBIZ AMP는 19기 수료생을 포함해 현재까지 1091명의 동문을 배출했다. 제20기 교육과정은 내년 상반기 중 개설될 예정이다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



