수능 앞둔 수험생 필수템, 동행축제서 만난다

코리아 그랜드 페스티벌 열기 이어 30일까지 '동행축제'

수능 앞둔 수험생 위한 소상공인 제품 눈길

우수 중소기업, 소상공인 제품 판촉 행사인 '동행축제'에서 수능을 앞둔 수험생에게 선물하기 좋은 소상공인 제품이 인기를 얻고 있다. 동행축제가 지난 9일까지 진행된 역대 최대 규모 소비 촉진 행사 '코리아 그랜드 페스티벌'의 분위기를 이어가고 있는 데다 13일 대학수학능력시험과 날짜가 맞물려 있어서다.

11일 정부에 따르면 중소벤처기업부는 오는 30일까지 '동행축제'를 진행한다. 이 기간 동안 쿠팡, 네이버 등 다양한 온라인 플랫폼에서는 전용 기획전을 통해 우수한 중소·소상공인 제품을 합리적인 가격으로 할인 판매한다. 또한 중소·소상공인 제품의 홍보, 판매를 돕기 위한 라이브커머스, 오프라인 판촉전 등 다양한 프로모션도 지속해서 운영된다.

이번 동행축제에는 수능을 앞둔 수험생에게 선물하기 좋은 소상공인 제품이 다수 참여했다. 대표적인 것이 대월떡집이 합격을 기원하는 마음을 담아 만든 '호박고지 시루떡'이다. 백년소공인으로 선정되기도 한 이곳은 아버지와 딸이 함께 운영하며 2대째, 40여년을 이어오고 있는 떡집이다. 대월떡집은 직접 제작한 수제 팥고물, 은은한 단맛이 나는 상등급 이상의 찹쌀만을 사용해 만든 시루떡에 호박고지를 듬뿍 넣어 이 떡을 만들었다고 설명했다. 식품안전관리인증(HACCP)을 받은 시설에서 제조됐으며 급랭 처리로 신선도를 유지해 안심하고 먹을 수 있다. 또한 개별 포장돼 있어 섭취·보관도 간편하다.

동행축제서 만날 수 있는 합격 기원 떡은 또 있다. 중현떡집은 47년 전통의 '해풍쑥떡'을 선보였다. 남해에서 1987년 영업을 시작해 지금까지 2대째 영업을 이어오고 있는 곳으로, 대표 제품인 해풍쑥떡은 제초제를 치지 않고 우렁이 농법으로 농사지은 찹쌀, 부드러운 쑥 향이 특징인 어린 쑥잎, 소량의 설탕과 천일염만으로 만들어진다. 국산 1등급 콩으로 만든 수제 콩고물을 바른 쑥 인절미도 유명하다. 제조 과정에서 비닐, 플라스틱을 일절 사용하지 않고 특수 제작한 스테인리스 대야를 사용해 건강하게 제조되는 것도 특징이다.

담아요는 지친 수험생의 몸을 따뜻하게 해줄 '수제 생강청'을 판매하고 있다. 직접 재배한 고품질 생각만을 사용해 만든 이 제품은 물 한 방울 넣지 않고 착즙해 만든 순수 생강청이다. 저온에서 숙성, 발효해 풍미를 올렸으며 설탕 대신 천연당을 사용하고 방부제, 첨가물은 쓰지 않아 건강까지 챙겼다. 기호에 따라 생강차, 에이드, 진저라떼 등에 폭넓게 활용할 수 있다.

수험생의 긴장, 스트레스 완화에 좋은 건강기능식품 '엘나스'도 눈에 띈다. 세레비가 만든 이 제품엔 'L-테아닌'이 200g 함유돼 있어 두뇌의 신경전달물질 조절을 통해 알파파를 유도한다. 알파파는 마음이 차분하고 안정된 상태에서 방출되는 뇌파의 일종이다. 이용자를 위해 알약 캡슐은 식물성 원료로 제작됐고 감미료, 색소, 동물성원료, 산화방지제도 사용하지 않았다. 식약처를 통해 건강기능식품 기능성 인정도 받아 안심하고 섭취할 수 있다.

동행축제에 대한 자세한 내용과 참여 제품에 대한 정보는 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





