정부가 시장 설계, 기업은 실전 경쟁[K콘텐츠의 한 수]

정책형 IR이 해외 진출 판도 바꾼다

유녹 2025 현지 투자사 직접 연결

기업 스스로 투자자 설득하는 방식

정부가 한국 콘텐츠 기업의 해외 진출을 돕기 위해 '선지원·후보고' 방식에서 벗어나 성과 중심의 지원 체계로 전환하고 있다. 정부가 시장을 설계하고, 기업이 그 위에서 실전 경쟁을 펼치는 '정책형 IR(Investor Relations)' 모델을 통해 현지 투자자와 제작사를 직접 연결하는 전략이다. 이를 뒷받침하기 위해 올해 콘텐츠 산업 예산도 대폭 확대됐다.

'유녹(U-KNOCK) 2025 in USA'는 이러한 변화의 시험대다. 정부가 시장을 설계하고 기업이 실전 경쟁을 수행하는 정책형 IR 모델을 도입해 현지 투자사와 제작사를 초청하고 국내 기업과 직접 연결하는 구조다.

가장 큰 변화는 정부가 더 이상 지원금 중심의 방식에 의존하지 않는다는 점이다. 이제 기업이 스스로 투자자를 설득해야 한다. 문화체육관광부는 투자 실적을 정책 평가의 핵심 지표로 삼고 있으며, 투자계약이나 공동 제작 업무협약(MOU)을 체결한 기업에 제작비나 사업화 지원을 연계한다.

올해 콘텐츠 산업 예산은 약 1조3000억 원 규모다. 이 가운데 약 6000억원(46%)이 정책금융 형태로 수출형 기업 지원에 투입된다. 문체부는 해외 거점을 확충하고, 'K콘텐츠 펀드'를 통해 중소 제작사의 배급·마케팅 및 투자 유치를 지원하고 있다.

콘텐츠진흥원은 행사 이후에도 투자 협의, 글로벌 파트너 매칭, 지식재산권(IP) 사업화 상담까지 이어지는 후속 지원 체계를 구축했다. 우성배 콘진원 콘텐츠금융지원팀장은 "성과를 주기적으로 조사해 우수 기업에는 차년도 사업 평가 시 가점을 부여한다"고 말했다. 올해 미국에 진출한 15개 기업 중 두 곳은 국내 투자유치 프로그램 '케이녹(KNOCK)'의 우수 기업으로 선발됐다.

참가 기업들의 반응도 긍정적이다. 신창환 스튜디오게일 대표는 "한국 애니메이션 산업이 약화된 상황에서 북미 행사는 시의적절하다"며 "연 1회가 아니라 분기나 반기별로 열리면 접점이 더 많아질 것"이라고 말했다. 송유상 밀레니얼웍스 대표는 "초기 스타트업에 매우 중요한 기회"라며 "정부 검증을 통해 브랜드 신뢰도도 높아진다"고 했다. 김동국 하이스트레인저 대표는 "유녹은 기술 스타트업의 글로벌 진출을 돕는 교두보"라며 "지난 7월 일본 주요 방송사와 오픈이노베이션 협의를 진행 중"이라고 밝혔다.

우 팀장은 "현지 투자자, 법률·유통·마케팅 전문가 등과 상시 네트워크를 구축해 기업이 행사 이후에도 현지에 안정적으로 안착할 수 있도록 지원을 강화하고 있다"고 강조했다.

정부는 '콘텐츠 가치평가' 제도도 운영 중이다. 2023년 하반기 약 333억원 규모로 결성된 'K밸류펀드(가치평가연계펀드 4·5호)'가 대표적이다. 콘텐츠 IP를 금융 자산으로 평가해 투자로 연결하는 구조다.

정책의 진화는 단순히 지원금의 문제가 아니라, '시장 설계의 권한'을 얼마나 민간에 이양할 수 있느냐에 달려 있다. 유녹은 그 가능성을 보여주는 첫 장면이다.





LA(미국)=이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



