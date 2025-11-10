"지역업체 외면 전남 교육지원청들"…임형석 의원 수의계약 '지적'

영광 100% 달성 vs 신안·영암 50% 미만

완도 교육발전특구 "해양만 편식" 꼬집어

전남도의회 임형석 의원(더불어민주당·광양1)은 10일 영광·완도·신안·진도 교육지원청을 대상으로 진행된 행정사무감사에서 지역 수의계약 실적과 교육발전특구 운영 문제를 강하게 지적했다.

특히 임 의원은 완도 교육특구가 해양 분야에 과도하게 집중된 점을 문제 삼으며, 학생들의 선택권을 확장해야 한다고 강조했다.

임형석 전남도의원 AD 원본보기 아이콘

임 의원은 전남도교육청에서 제출한 자료를 토대로 지역 업체와의 수의계약 실적을 분석했다. 올해, 영광교육지원청과 강진교육지원청은 지역 업체와의 수의계약 실적이 100%에 달했으며, 특히 영광은 지난해 50% 미만에서 100%로 급격히 증가했다. 반면, 완도는 60% 이상을 기록했지만, 영암과 신안은 여전히 50% 미만에 그쳤다.

임 의원은 "지난해 지역 업체와의 수의계약 문제를 지적한 바 있는데, 일부 지역은 개선됐지만, 여전히 많은 지역에서는 미비하다"며 "영광교육지원청의 개선은 긍정적인 신호지만, 다른 교육지원청은 여전히 부족하다"고 꼬집었다.

이어 "전남 교육재정이 어려운 상황에서 예산을 더 효율적으로 활용해야 한다"며 "지역 업체 활성화는 지역 세수 증대로 이어지고, 이는 결국 지역 발전의 선순환을 끌어낼 것"이라고 강조했다.

전남 도내 교육지원청 및 일선학교의 지역업체 수의계약 현황. 전남도의회 제공 원본보기 아이콘

또한, 임 의원은 완도 교육발전특구 사업에 대해 강한 비판을 이어갔다. 그는 "22개 시군 중 21개가 교육발전특구로 지정됐지만, 완도는 해양 특구에만 집중돼 있다"며 "어촌 특성이 반영된 것은 이해하지만, 학생들이 다양한 분야를 배우고 선택할 기회도 제공돼야 한다"고 말했다.

특히 "군 단위 지역은 수도권과의 교육 격차를 해소할 기회조차 부족한 상황이다"며 "완도만이 아니라 다른 지역 교육청도 학생 중심의 교육을 기준으로 삼아야 한다"고 주장했다.

이에 이철영 완도교육장은 "교육발전특구 사업은 지역 지자체가 제출한 계획에 따라 진행된 것"이라며 "완도군수의 수산 관련 비전이 반영된 부분이 있다"고 해명했다.

이어 "완도고를 명문고로 만드는 것이 가장 중요한 과제"라며 "수산고 학과 개편도 공모 계획서에 포함돼 있다. 완도군과 협의해 개선해 나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>