남양주시, '청년와락' 12주간의 하모니 '우리들의 콘서트'로 완성

주광덕 시장 "청년들 자신의 삶 연주해나갈 수 있도록 응원·지원"

남양주시,'음악+커뮤니티' 청년와락 '우리들의 콘서트' 성료





경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 8일 청년창업센터에서 '청년와락(樂)'의 성과공유회 '우리들의 콘서트'를 개최했다고 10일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 8일 청년창업센터에서 '청년와락(樂)'의 성과공유회 '우리들의 콘서트'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 성과공유회는 지난 7월 5일부터 12주간 운영된 청년 음악스쿨 '청년와락(樂)'을 수료한 청년들이 밴드를 구성해, 밴드별로 공연하는 콘서트 형식으로 진행했다.

청년와락 프로그램은 2024년 남양주시 청년창업센터가 경기도 최우수 청년공간으로 선정돼 받은 시상금의 일부를 활용해 시에서 추진한 프로그램이다. 올해에는 60명을 선정하는데 133명이 신청하는 등 청년에게 큰 호응을 얻었다.

또한 작년과 다르게 올해는 악기별로 기초 수업을 받은 뒤 밴드를 결성해, 청년들이 지속적으로 소통할 수 있는 커뮤니티를 형성했다는 점에서 큰 성과를 이뤘다.

이날 행사에는 청년와락 수강생 43명을 비롯해 강사, 관계자 등 50여 명이 참석했으며, 수강생들은 수업을 하는 동안 익힌 실력을 선보였다. 행사는 △그간의 여정 공유 △참여자 소감 발표 △밴드 12개 팀 공연 △네트워킹 순으로 진행됐다.

한 청년와락 수강생은 "악기만 배우는 것이 아니라, 밴드까지 결성되니 유대감이 생겨 더 재밌게 수업에 참여할 수 있었다. 서로 조율하고 맞추며 하모니를 이룰 수 있는 값진 경험을 했다"고 참여 소감을 말했다.

주광덕 시장은 "하루에 한 곡의 음악이 우리의 마음을 단단하게 하고, 우리를 앞으로 나아가게 한다고 믿는다. 음악이 삶의 리듬을 만들어가듯, 청년 여러분도 자신만의 선율로 멋진 인생을 그려가길 바란다"면서 "남양주시와 청년정책과는 청년들이 당당히 자신의 삶을 연주해나갈 수 있도록 앞으로도 아낌없는 응원과 지원을 이어가겠다"고 격려했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



