11월 원·달러 고공행진…1500원 가나 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①11월 원·달러 첫 주 환율, 4월 넘었다…평균 1444.1원

②10월, 추석 명절 등 영향으로 구직활동보다 기업 구인 감소폭 커

③주담대 금리는 ↑, 신용대출 금리 ↓

MARKET INDEX

○미 뉴욕증시 3대지수 일제 상승…셧다운 종료 기대감에 랠리

○위험자산 선호 심리 회복

○엔비디아·팔란티어 등 AI 관련주 상승

TOP 3 NEWS

■ 1월 평균환율 '관세 공포' 4월 수준 넘었다…연말 레벨 어디로[Why&Next] ○1500원 돌파 우려 속 "다음 상단 1480원"

○AI 거품론에 글로벌 증시 변동성↑…외국인 순매도 지속 가능성

○개인·기업 해외투자 확대+대미투자 우려, 구조적 원화 약세 요인

■ 10월 구직자당 일자리 0.42개…IMF 이후 최저 ○고용보험 가입자 19.7만명 증가

○서비스업 늘고 제조·건설업 감소

○실업급여 신청 7.5만명…16.2%↓

■ 주담대·신용대출 금리 격차 다시 축소…일부 역전 현상도 ○부동산 중심 가계대출 총량 관리에 주담대 금리만 ↑

○평균 금리차 0.07%P까지 축소…올 들어 최저

○낮아진 금리에 신용대출 잔액, 한 달 새 1억 가까이 증가

○노타, 5일 만에 공모가 대비 510% 상승

○이노테크, 상장 첫날 공모가 대비 4배

○옥석 가리기 필요한 때

돈이 되는 法

■ 4일 교육 뒤 구두로 채용 거부 통보…"부당해고" ○법원 "전화로 해고한 시용근로자 부당해고"

○본점·지점 일체 운영…5인 이상 사업장 인정

○4일 교육도 근로로 인정, 절차 위반 판시

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025111014560673287

■ "지역주택조합 탈퇴 위약금 20% 공제는 지나치다" ○대법 "조합 탈퇴자에 분담금 20% 위약금은 과다"

○항소심 이어 상고 기각…민법상 감액 가능 인정

○"20% 공제, 객관적 근거 없어 과다" 판단

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025111015012787217

■ 기업변호사에게도 ACP를 줘야할까 ○대기업 압수수색에 ACP 도입 논의 확산

○韓, OECD 중 유일하게 법제화 안 돼

○사내변호사 포함 여부 논란

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025111015152134503

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.



오늘 핵심 일정

○국내

비엔케이제3호스팩 코스닥 청약, 예정공모가 2000원

씨엠티엑스 코스닥 청약, 확정공모가 6만500원

비츠로넥스텍 코스닥 청약, 예정공모가 5900~6900원

○해외

03:00 미국 3년물 국채 입찰

16:00 영국 고용 변화 3M/3M (MoM) (9월)

19:00 독일 ZEW 경기기대지수 (11월)

