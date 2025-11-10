'공연 티켓·정산대금 전용 의혹' 성시경 전 매니저 고발 당해

콘서트 암표를 단속한다는 구실로 VIP 티켓을 빼돌려 수익을 챙긴 가수 성시경씨의 전 매니저가 제3자로부터 고발당했다.

10일 서울 영등포경찰서는 업무상 횡령 혐의와 특정경제범죄가중처벌법 등에 관한 법률 위반으로 성시경 전 매니저 김모씨를 처벌해달라는 고발장을 접수했다고 밝혔다.

고발장에서 제3자는 "성시경 사건은 미국 전역에서 화제가 된 '오타니 쇼헤이 통역사 사건'을 떠올리게 했다"며 "성시경의 업계 위상을 고려할 때 피해액이 적지 않을 것으로 예상되는 만큼 수사기관이 철저히 수사해 특정경제범죄법 적용 여부까지 면밀히 검토하고 엄정히 처리해 주시기 바란다"고 주장했다.

한편 김씨는 암표 단속을 명목으로 성시경씨의 콘서트 VIP 티켓을 빼돌리고, 부인 명의 통장으로 수익을 챙기는 등 성씨에게 금전적 피해를 끼친 것으로 알려졌다. 해당 의혹이 불거진 현재 김씨는 퇴사한 상태다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr



