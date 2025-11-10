문인 북구청장 “광주·전남 경제·산업·행정 함께 가야”

통합의 성패 절박함·속도 달려

문인 광주 북구청장은 "광주·전남 통합의 성패는 절박함과 속도에 달려 있다"며 "잘사는 광주로 가는 교두보가 된다면 자리에 연연하지 않겠다"고 밝혔다.

내년 지방선거에서 광주시장 출마가 예상되는 문 청장은 10일 오전 광주시의회에서 기자회견을 열고 광주·전남 통합을 지역 발전의 핵심 과제로 제시하며 이같이 말했다.

문 청장은 "광주는 먹거리와 일자리가 고갈되고 인구 감소의 현실에 직면했다"며 "이제는 경기 활성화와 일자리 창출, 지속 가능한 성장 동력을 확보해야 한다"고 강조했다. 이어 "경제적 풍요를 통해 '빛의 혁명의 어머니'라는 자부심을 되살려야 한다"고 덧붙였다.

그는 현행 광주·전남 특별 광역연합에 대해 "시대적 요구를 충분히 담지 못하고 있다"며 "경제·산업·행정의 통합으로 나아가야 진정한 의미의 통합이 될 것"이라고 지적했다.

또 "광주의 인재와 기술력, 전남의 산업부지와 에너지를 결합해 첨단산업 중심의 시너지를 만들어야 한다"며 "부산·울산·경남, 대구·경북 등 타지역의 사례를 참고해 시행착오를 줄이고 시민과 함께 추진하겠다"고 밝혔다.

문 청장은 주민투표 등 공론화 과정을 통한 시민 참여 필요성도 언급했다. 그는 "정치적 결단과 시민의 뜻이 중요하다"며 "공직 40년의 마지막을 광주 발전에 바치겠다. 광주·전남이 함께 균형발전의 길을 열어가야 한다"고 말했다.





