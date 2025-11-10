가평군, 자라섬캠핑장 '공공 우수야영장' 선정…관광지 위상 강화





경기 가평 자라섬에 위치한 자라섬캠핑장이 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관한 '2025 공공 우수야영장' 평가에서 가족친화 부문 우수야영장으로 선정됐다.

북한강과 자라섬 정원의 자연경관 속에 자리한 자라섬캠핑장은 가족과 어린이를 위한 친화형 공공야영장으로, 야외수영장과 놀이터, 황톳길, 산책로, 출렁다리, 자전거 대여소, 이화원, 자라나루 카페 등 다양한 편의시설을 갖추고 있다. 또한 자라섬 재즈페스티벌과 꽃페스타 등 지역 대표 축제와 연계해 풍성한 볼거리와 즐길거리를 제공하며, 가족 단위 관광객으로부터 높은 만족도를 얻고 있다.

특히 자라섬은 지난 10월 15일 경기도 제2호 지방정원으로 공식 등록돼 생태와 문화, 관광이 결합된 복합 힐링공간으로 주목받고 있다. 이번 우수야영장 선정은 지방정원 등록과 맞물려 가평의 대표 관광지로서 자라섬의 위상을 한층 높이는 계기가 됐다.

최승수 가평군시설관리공단 이사장은 "자라섬이 자연과 사람이 조화롭게 어우러지는 열린 관광지로 발전하도록 시설 개선과 서비스 품질 향상에 지속적으로 힘쓸 것"이라며 "앞으로도 지역주민과 관광객이 함께 누리는 가족친화형 친환경 캠핑장으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





