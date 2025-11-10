용인시, 기후부 '환경교육도시' 재지정

2022년 첫 선정후 연속 지정 지자체 첫 사례

이상일 시장 "환경 교육→ 미래투자 정책 지속 발굴"

경기도 용인시는 기후에너지환경부가 지정하는 '환경교육도시'에 재지정됐다고 10일 밝혔다.

'환경교육도시'는 기후부가 환경교육 활성화를 위해 환경교육 기반과 성과, 계획이 우수한 지방자치단체를 지정해 3년간 지원하는 제도다. 기후부는 심사를 통해 이번에 6곳의 지자체를 환경교육도시로 지정했다.

시는 제도 시행 첫해인 2022년 환경교육도시로 지정된 이후 이번에 재지정되는 성과를 거뒀다. 용인시의 이번 연속 재지정은 인천시, 서울 도봉구와 함께 전국 지자체 중 첫 사례다.

이번 재지정으로 시는 내년부터 2028년까지 환경교육도시로서 다양한 환경교육 정책을 수립해 실천할 수 있는 기반을 마련했다고 설명했다.

이번 재지정 심사 과정에서는 이상일 용인시장이 직접 인터뷰를 통해 기후위기에 대응는 각종 노력과 미래세대인 학생들에 대한 교육에 대해 설명했다. 이 시장은 특히 ▲용인종합환경교육센터 건립·운영 계획 ▲지구를 생각하는 생태학교 육성 ▲'용인 디지털 에코스쿨' 보급·운영 ▲환경교육 우수학교 지정 지원 등 주요 사업을 소개하기도 했다.

이 중 '지구를 생각하는 생태학교 육성 사업'은 환경교육 전문가를 학교에 전담 배치하고, 전문적인 생태전환 환경교육을 지원하는 전국 최초의 사례로서 환경교육 활성화에 크게 기여했다는 평가를 받았다.

시는 용인교육지원청과 환경단체, 단국대학교 부설 통합과학교육연구소 등 지역내 대학, 기업, 시민단체와 협력해 환경교육과 실천활동을 지속적으로 추진하고, 시민이 일상에서 환경보호 실천과 문화를 체감할 수 있도록 다양한 시책을 수립해 운영 중이다.

환경부·삼성물산 리조트 부문과 '일회용컵 감량 자발적 협약'을 맺고 에버랜드 내 일회용컵을 다회용컵으로 전환하는 등 일회용품 줄이기를 민간 부분에 확산하는 한편, '일회용컵 제로청사 만들기'를 실천하고 있다. 시청 구내식당에서는 '오늘부터 잔반제로' 시스템을 운영해 음식물 쓰레기를 감량하는 노력도 기울이고 있다.

이 시장은 "이번 재지정은 환경교육도시로서 용인이 선도적 역할을 하고 있다는 평가를 받은 것이어서 보람을 느낀다"며 "환경교육을 가치있는 미래 투자로 만들기 위한 정책들을 계속 만들어 시행하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



