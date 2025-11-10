본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

포천시, '교육발전특구 성과공유회-포천교육을 바꾸는 시간' 참여자 모집

이종구기자

입력2025.11.10 11:18

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

포천시, 25일 교육발전특구 The+배움 성과공유회 참여 신청 접수

경기 포천시(시장 백영현)는 오는 25일 포천반월아트홀 대극장에서 '교육발전특구 The+배움 성과공유회-포천교육을 바꾸는 시간'을 개최한다.

'교육발전특구 The+배움 성과공유회-포천교육을 바꾸는 시간' 포스터. 포천시 제공

'교육발전특구 The+배움 성과공유회-포천교육을 바꾸는 시간' 포스터. 포천시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 교육발전특구 시범지역으로 선정된 이후 추진한 주요 사업의 성과를 시민과 공유하고, 포천 교육의 발전 방향을 함께 모색하기 위해 마련했다. 행사에서는 △교육발전특구 주요사업 발표 △디지털·인공지능(AI) 및 자기주도학습 분야 명사 특강 △초청 공연 등 다채로운 프로그램을 진행할 예정이다.


시는 학교(학생·학부모·교직원), 청소년단체, 교육발전특구 프로그램 참여자 등을 우선 대상으로 참여 신청을 받고 있으며, 교육발전특구에 관심 있는 시민 누구나 온라인으로 신청할 수 있다.

온라인 참여 신청은 11일부터 포스터 하단의 정보무늬(QR코드)를 통해 가능하며, 신청자에게는 행사 개최 전 별도로 안내할 예정이다.


포천시 관계자는 "이번 성과공유회는 교육발전특구 시범지역 주요 사업의 추진 현황을 시민과 함께 나누는 뜻깊은 자리"라며 "많은 시민들이 참여해 포천 교육의 미래를 함께 만들어 가길 바란다"고 말했다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…수도권 번화가 뺨치는 가격, 왜?[부동산AtoZ] "울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…수도권 번화... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

대통령도 축하한 롤드컵 우승…李 "역사에 길이 남을 쾌거"

박지원, 尹 영치금 6.5억에 "세금도 없이 연봉 25억…뇌물 수사해야"

"낮에도 무서워" "전설의 고향 세트장?"…부산 예술공원에 주민 반발

커피, 심장에 나쁜 줄 알았는데…"오히려 심방세동 위험 낮춰" 美 연구결과

‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

스마트폰 '먹통' 만들고 데이터까지 삭제…北 배후 해킹, '파괴' 단계로 진화

새로운 이슈 보기