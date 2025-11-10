조국, 당 대표 출마 공식 선언…"창당 때 첫 마음으로"

"최우선 과제는 국민 신뢰 회복"

조국 전 조국혁신당 비상대책위원장이 10일 당 대표 출마를 공식 선언했다. 조 전 비대위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열고 "창당 때의 첫 마음으로 거침없이 직진하겠다"면서 출사표를 던졌다.

조 전 비대위원장은 "우리의 최우선 과제는 국민 신뢰 회복"이라며 "과감한 혁신으로 국민 신뢰를 회복하고 당의 위기를 돌파하겠다"고 했다. 또 "조국혁신호에 평등, 기회, 사람의 가치를 싣고 거대 양당이 가지 않는 항로를 국민과 함께 헤쳐 나가겠다"면서 "혁신의 대항해 시대를 열겠다"고 했다.

내년 6월 3일 제9회 전국동시지방선거 전략과 관련해선 "내란 세력, 극우 세력, 국민의힘을 심판해야 한다. 국민의힘 소속 광역단체장 '제로'를 만들고, 기초단체장들을 반토막 내서 내란 세력 뿌리를 뽑겠다"면서 "지방선거에서 민주 진보는 직진하고, 내란 극우는 후퇴할 것"이라고 직격했다.

정치권 일각에서 제기되는 더불어민주당과의 합당 가능성에 대해서는 "공식적 합당 제의는 없었고, 논의 테이블도 마련된 게 없다"면서 "조국혁신당에게는 성취해 나가야 할 과제가 있고 자체 비전도 있기 때문에 '묻지마 합당'이라는 건 있을 수 없는 얘기"라고 선을 그었다.

당대표로 당선이 된다면 즉각 지방선거 기획단을 꾸리겠다는 의지도 밝혔다. 또 인재영입위원장을 맡아 기초 의원 후보, 지방자치단체장 후보 등을 만나 선거 주자들을 직접 영입하겠다는 뜻도 밝혔다. 영입할 인재들에 대해서는 두 그룹으로 나눠 한쪽은 청년, 여성, 시민단체 활동가들을 영입하고 다른 한쪽은 기존 정당 경험이 있는 인물들로 구성하겠다고 했다. 다만 조 전 위원장 본인의 지방선거에서 거취 문제와 관련해선 가장 마지막에 결정하겠다고 했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



