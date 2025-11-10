'대장동 항소포기' 여야 격돌…법사위 내일 전체회의

장동혁 "항소포기, 이재명만 할 수 있는 일"

김병기 "친윤 정치검사 쿠데타적 항명 가관"

검찰의 '대장동 개발 비리 사건' 항소 포기를 두고 파장이 커지고 있는 가운데 국회 법제사법위원회가 11일 오후 전체회의를 연다. 회의 안건은 미정이지만 항소 포기 문제를 둘러싼 여야의 격돌이 예상된다.

추미애 법사위원장은 10일 법사위원들에 대한 공지를 통해 "간사 위원을 통한 협의를 (국민의힘이) 거부한다면 11일 오후 4시30분에 예정대로 회의를 개의하겠다"고 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표가 10일 청주시 국민의힘 충북도당 사무실에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

앞서 국민의힘 법사위원들은 사안이 시급한 만큼 이날 오전 10시30분 현안질의를 열자고 요구했으나 법사위원장실은 전국지역위원장 워크숍 일정 등을 이유로 11일로 회의 시간을 조정했다.

법사위원장실은 이날 "10일은 민주당 전국지역위원장의 1박 2일 워크숍이 있는 관계로 11일 오후 4시30분에 회의를 열자는 뜻을 전달했다"며 "그러나 국민의힘이 '11일에 신청 증인이 참석하지 않으면 (회의 관련) 협의에 응하지 않겠다'고 통보해왔다"고 전했다.

대장동 항소 포기 문제는 여야가 다른 관점에서 부각하는 현안이다.

국민의힘은 이재명 대통령이 개입된 "단군 이래 최악의 수사 외압이자 재판 외압"이라고 주장하며 국정조사와 특검 수사를 요구하고 있는 반면 민주당은 "모든 수단을 동원해 정치검찰의 항명과 조작기소 의혹을 밝히겠다"고 맞서는 중이다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 오전 충북 청주 충북도당 사무실에서 연 현장 최고위원회의에서 "법무부와 대검이 개입해 대장동 사건 항소를 막았다"며 "이재명이란 종착역으로 가는 대장동 길을 막은 것이다. 8000억원 가까운 대장동 저수지를 물 한 바가지 퍼내고 그대로 덮었다"고 말했다.

장 대표는 "이재명 대통령만이 할 수 있는 일"이라며 "명백한 직권남용이자 탄핵 사유다. 이 대통령이 지난 10월30일 국무회의에서 뜬금없이 검찰의 항소를 강하게 비판한 것은 이번 항소 포기를 미리 지시한 것"이라고 지적했다.

이어 "이 대통령 아바타인 정성호 법무부 장관이 이번 항소 포기 외압 작전을 직접 지휘한 것"이라고 주장하며 "김병기 민주당 원내대표도 동의했으니 국정조사, 특검하자. 그 끝은 탄핵이 될 것"이라고 강조했다.

민주당은 "조작기소를 해 허술한 논리와 증거가 법정에서 철저하게 무너졌는데도 부끄러운지 모른다"며 대검의 항소 포기 결정에 반발하는 대장동 사건 수사·공판 담당 검사를 겨냥했다.

김병기 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "친윤 정치검사들의 쿠데타적 항명이 참으로 가관"이라며 "정치검찰의 항명과 조작기소 의혹을 반드시 진상 규명하겠다. 국정조사, 청문회, 특검 등 가능한 모든 수단을 동원해서 어떤 행위 했는지 밝힐 것"이라고 했다.

정청래 민주당 대표도 "민주주의와 헌법 내란 청산에 대한 국민명령에 대한 항명이자, 거친 저항"이라며 "당에서 단호히 조치하겠다"고 덧붙였다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>