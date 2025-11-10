본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

시몬스, 고객만족경영시스템(ISO 10002) 국제 표준 인증 취득

이성민기자

입력2025.11.10 09:33

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"고객 만족도 향상 위해 지속 노력"

시몬스가 한국경영인증원(KMR)으로부터 고객만족경영시스템(ISO 10002) 인증을 취득했다고 10일 밝혔다.


ISO 10002는 국제표준화기구(ISO)에서 제정한 고객 불만 처리, 서비스 품질 개선에 대한 국제 표준이다. 고객 요구와 기대에 체계적으로 대응하고 이를 경영 활동에 반영해 고객 만족도 향상 및 효과적인 재발 방지 시스템을 갖춘 기관에 부여한다.

시몬스, 고객만족경영시스템(ISO 10002) 국제 표준 인증 취득
AD
원본보기 아이콘

시몬스는 ISO 10002 인증을 위한 모든 과정을 세밀하게 점검해 신속하고 효율적인 대응 시스템을 마련했다. 부서 간 협업 체계를 강화해 대응 프로세스를 고도화하고 내부 교육과 시스템 개선을 지속적으로 시행해 고객 응대 품질을 끌어올린 점에서 우수한 평가를 받았다는 것이 회사 설명이다.

이종성 시몬스 생산물류전략부문 부사장은 "이번 인증은 그간의 노력을 공식적으로 인정받은 결과라고 생각한다"며 "앞으로도 품질 혁신과 소비자 신뢰도 제고를 위한 노력을 이어가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'불장'이라더니 개미 절반 "평균 931만원 손실"…60대 이상은 1400만원 육박 '불장'이라더니 개미 절반 "평균 931만원 손실"…6... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

대통령도 축하한 롤드컵 우승…李 "역사에 길이 남을 쾌거"

'불장' 이라더니 개미 절반 "평균 931만원 손실"…60대 이상은 1400만원 육박

낮술 즐기는 한국인 특히 조심…'이 나라'서 자칫하단 45만원 벌금 폭탄

정원 팠다가 600년 전 금화 '우수수'…영국 부부 9억 '잭팟'

세이브왕 출신이 뭐가 아쉬워서…NBA 이어 MLB도 도박 연루 파장

‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

스마트폰 '먹통' 만들고 데이터까지 삭제…北 배후 해킹, '파괴' 단계로 진화

새로운 이슈 보기